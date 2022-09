Mauke lockt bei Open-Air-Veranstaltung eine Menge Besucher an

Von: Mahi Kola

Teilen

Reichlich gute Stimmung: Die 7-köpfige Band Mauke sorgte mit ihrem liebenswürdigen Gablonzer Dialekt für beste Unterhaltung. © Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Am vergangenen Montagabend lud der Stadtteil Neugablonz zum Mundart-Abend im Rahmen des großen Neugabiläums ein – und jede Menge Besucher sind dem Aufruf gefolgt.

Hunderte von Menschen versammelten sich auf dem Bürgerplatz, um mit der Neugablonzer Kultcombo „Mauke“ in gemütlicher Atmosphäre zu feiern. Während der Theaterverein „Theater im Turm“ sein 65-jähriges Bestehen mit „Mundort-Stickln“ zelebrierte, war auch anschließend beim Mauke-Open-Air-Konzert beste Unterhaltung angesagt.



Unter dem Motto „Horcht ock Noppern, mir feiern unsre Mundort!“ verbreitete die Band an diesem Abend reichlich gute Stimmung. So waren dann auch zahlreiche Noppern (paurisch für Nachbarn oder Neugablonzer) erschienen, um sich in geselliger Runde vom Charme des paurischen Dialekts anstecken zu lassen. Die Lacher und Sympathie des Publikums hatte die Formation auf Anhieb auf ihrer Seite. 2006 gegründet, haben es sich die sieben Musiker von Mauke zur Aufgabe gemacht, ihre geliebte Mundart mit den Menschen zu teilen. 2019 erhielt Mauke den „Dialektpreis Bayern“.



Mit dem Auftritt verbunden war auch ein Appell der Gruppe an die Menschen des Stadtteils, sich in Vereinen und den Institutionen vor Ort zu engagieren, um weiter aktiv und mit vereinten Kräften an einem lebendigen Neugablonz mitzuwirken. Schließlich habe der Stadtteil eindrucksvoll bewiesen, wie vielfältig er sein kann, und welches Potenzial in ihm steckt.

Gelebte Toleranz zog sich als Thema durch das gesamte Neugabiläum. So war der Bürgerplatz auch an diesem Abend von einer friedlichen und ausgelassenen Stimmung erfüllt – Mauke (das heißt so viel wie Brei, also eine Vermischung von Dingen) trug ihren Teil dazu bei, und sorgte mit ihrer Mischung aus Musik und Kabarett für vergnügliche Stunden beim Publikum.