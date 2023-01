Schieflage verbessert

Neujahrsempfang des DGB in Kaufbeuren bietet Stoff zu Diskussionen

Bezirksgeschäftsführer von Ver.di Allgäu Werner Röll in Kaufbeuren. © Wischhöfer

Kaufbeuren – In seinem inhaltsreichen Vortrag sprach der Bezirksgeschäftsführer von Ver.di Allgäu, Werner Röll, beim Neujahrsempfang des DGB-Ortskartell Kaufbeuren über die Aufgabe der Gewerkschaften. Sie seien da, um für einen friedlichen, demokratischen Rechtsstaat und für gute Arbeitsbedingungen (nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder) zu sorgen.

Oberbürgermeister Stefan Bosse, der diese Veranstaltung auch in Erinnerung an seinen Vater gerne besucht, berichtete von den sich verstärkenden Problemlagen der Unternehmen in Kaufbeuren. So seien auf Grund des Fachkräftemangels Versorgungsausfälle im Bereich des ÖPNV durch fehlende Busfahrer nicht zu übersehen. Ähnliches erfahre er aus der Pflege in den örtlichen Einrichtungen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen sei, so Bosse, gerade beim Jobcenter Kaufbeuren sehr ausgeprägt . Sie seien teilweise aufgrund von Erkrankungen kaum auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Der Landtagsabgeordnete Franz Josef Pschierer, der im September 2022 von der CSU Fraktion zur FDP Fraktion wechselte, erklärte in seinem kurzen Grußwort, dass dem Fachkräftemangel mittelfristig mit einem modernen Zuwanderungsgesetz entgegengewirkt werden könne.



Nicht ganz so harmonisch wie gewohnt verlief die Veranstaltung beim Vortrag des Vorsitzenden des DGB-Kaufbeuren, Paul Meichelböck. Für ihn sei die mediale Einseitigkeit in der Darstellung der Vorgänge des Ukrainekriegs erschreckend. Die Berichterstattung nahezu sämtlicher Printmedien und auch der anderen Medien, bis hin zu den Öffentlich-Rechtlichen, Rundfunk und TV kennen nur eine Sichtweise: Der Krieg müsse mit Waffengewalt gewonnen werden. Daraus folgte ein Disput mit Teilen der anwesenden Gäste, an dem sich auch OB Bosse beteiligte. Der Friede könne nach Aussage des Gewerkschafters Meichelböck nur am Verhandlungstisch erreicht werden. Sein Wunsch für 2023 sei Friede.



„Auch ich hätte Ihnen heute lieber folgende Informationen mitgeteilt“. Mit diesen Worten begann der Gastredner des diesjährigen Neujahrsempfanges Werner Röll seinen Beitrag und malte sich einen gestürzten Putin, eine Ukraine in Frieden und ein Land mit fairen und verbindlichen Arbeitsverträgen aus.

Schieflage verbessert

Der Ver.di Funktionär Röll, dessen Glas, nach eigener Aussage, immer halb voll ist, sprach dennoch von einem erfolgreichen letzten Jahr, in dem es dem DGB und den Einzelgewerkschaften gelungen sei, die soziale Schief­lage im Lande zumindest etwas zu korrigieren. Mit Blick auf die Energiekrise hatte das Augenmerk der Gewerkschaften auf den Entlastungspaketen, der Gas- und Strompreisbremse sowie Einmalzahlungen für Beschäftigte, Rentner und Studierende gelegen. Laut Röll wären diese politischen Entscheidungen ohne das Beharren der Gewerkschaften nicht gekommen. Mit dem Härtefallfond hatte die Bayerische Staatsregierung eine Forderung des DGB Bayern aufgegriffen und Entlastungen für die Menschen im Freistaat in Aussicht gestellt, die derzeit massiv mit den exorbitanten Preissteigerungen zu kämpfen hätten. Von den Unternehmerverbänden als Katastrophe gebrandmarkt wurde im September 2022 der Mindestlohn von 9,82 auf 12 Euro angehoben – auch das dank massiver Unterstützung der Gewerkschaften. Scharf kritisierte Röll hingegen die von Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger ins Gespräch gebrachte „Entfesselungsoffensive“ zur Grundrenovierung des Sozialsystems, die von der bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf aufgegriffen wurde.

Demokratie in Gefahr?

Sie möchte über eine künftige Arbeitszeit von zwölf Stunden pro Tag sowie einer 48 Stundenwoche diskutieren. Nach Aussage des Gewerkschafters seien heute schon viele Arbeitnehmer in seinem Betreuungsbereich überlastet, wie zum Beispiel die Auslieferer bei der Post, DHL oder UPS. Außerdem, so Röll, können sich Forderungen nach Abbau sozialer Errungenschaften demokratiegefährdend auswirken. Daher sei es nach Ansicht des Bezirksgeschäftsführers Ver.di Allgäu, Werner Röll, die Aufgabe der Gewerkschaften für einen friedlichen, demokratischen Rechtsstaat und gute Arbeitsbedingungen einzustehen.



Der Neujahrsempfang endete mit einem regen Gedankenaustausch der anwesenden Gäste bei einer gemütlichen Weißwurst-Brotzeit.

Jürgen Wischhöfer