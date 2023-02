Eine wachsende Stadt mit Herausforderungen

Neujahrsempfang in Buchloe: Stadt feiert sieben Jahrzehnte Verbundenheit mit Kaufbeuren

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Zur Feier von 70 Jahren Verbundenheit trug sich Kaufbeurens OB Stefan Bosse (li.) ins Gästebuch der Stadt Buchloe ein – ganz zur Freude von Bürgermeister Robert Pöschl (re.). © Körber

Buchloe - Zum ersten Mal in seiner Amtszeit (wegen Corona) konnte Buchloes Bürgermeister Robert ­Pöschl wieder zum Neujahrsempfang einladen. Die Liste aller, die Buchloes Stadtoberhaupt aus Kommunal- und Landespolitik, aus Wirtschaft, Körperschaften, Vereinen und Institutionen begrüßen konnte, ist lang. Alle waren sie in die festlich geschmückte Aula der Mittelschule gekommen und verbrachten einen gelungenen Abend.

Bürgermeister Pöschl hatte für diesen Abend aus dem Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ von Paul Watzlawick das Kapitel „Vor Ankommen wird gewarnt“ als Thema ausgesucht. Das Erreichen eines Zieles als Gradmesser für Erfolg, Anerkennung und Selbstachtung werde darin anschaulich beschrieben, so Pöschl. Weil der Weg zum Ziel mitunter beschwerlich sei, bestehe die Gefahr, dass auch die beste Anstrengung scheitern könne. Erreiche man das Ziel dann doch, drohe die Erkenntnis, dass das unerreichte Ziel begehrenswerter sei als das erreichte jemals sein könne. Deshalb die Erkenntnis: Vor Ankommen wird gewarnt – oder: Willkommen in der Realität! Unter diesen Gesichtspunkten gab Buchloes Rathauschef einen Überblick der letzten Jahre und einen Ausblick in die nahe Zukunft.



Mit berechtigtem Stolz konnte Pöschl in seiner Neujahrsansprache darauf hinweisen, dass Buchloe sich seit vielen Jahren als familienfreundliche Stadt etabliert habe. Sozialmodelle bei der Bauplatzvergabe, hohe Qualität bei der Kinderbetreuung, ein attraktives Sport- und Freizeitangebot sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten mit kostenfreien Parkplätzen und sichere Arbeitsplätze seien nur einige Schlagwörter, die in diesem Zusammenhang genannt werden können. Dies fand in einer großangelegten bundesweiten Untersuchung ihre Bestätigung. Unter 900 Kleinstädten mit mindestens 10.000 und maximal 20.000 Einwohnern landete Buchloe in der Kategorie „familienfreundliche Stadt“ auf Platz 28 und damit unter den besten drei Prozent aller Kleinstädte deutschlandweit. „Ein toller Erfolg und eine besondere Bestätigung unseres politischen Weges“, freute sich Pöschl – „aber ausruhen gilt nicht. Wir müssen auch weiterhin gute Entscheidungen für Alle in unserer Stadt treffen“.

Eine wachsende Stadt mit Herausforderungen

Laut den Ausführungen des Rathauschefs konnte Buchloe 2022 die Zahl von 14.000 Einwohnern erstmals überschreiten. Ein Beweis für eine hohe Attraktivität und ein Zeichen dafür, dass viele politische Weichenstellungen richtig waren. An dieser Stelle dankte Pöschl allen, die sich in der Verwaltung, in den öffentlichen Betrieben wie Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Bauhof, in den Betreuungseinrichtungen und Schulen für das Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger tagein, tagaus einsetzen.



Als einen wichtigen künftigen Gestaltungsraum stellte Pöschl die Verkehrspolitik dar und wies darauf hin, dass Buchloe als wichtiger Verkehrsknotenpunkt von Bahn und Autobahn so gut erschlossen sei wie kaum eine andere Kleinstadt. Trotzdem wäre es wichtig, die stets zunehmende Zahl an Pkws innerhalb der Stadt auch kritisch zu sehen. Ein wichtiger Ansatz für die Zukunft sei, Radfahrern bessere und mehr Möglichkeiten anzubieten. Hier stelle sich Buchloe einem externen Zertifizierungsverfahren, indem bereits die Aufnahme in die AGFK Bayern e.V. beantragt wurde. Ein Bewertungsgremium wird dazu am 30. März ganztags in Buchloe vor Ort sein und im Rahmen der sogenannten Vorbereisung eine Einschätzung zur Fahrradsituation in Buchloe geben.

Partner seit 70 Jahren

Nach einem ausgiebigen Dank an alle Buchloer Unternehmer erinnerte der Bürgermeister an die im Jahre 1954 erfolgte Stadterhebung. Die vorbereitenden Tätigkeiten für dieses stadthistorische Ereignis begannen bereits in den Jahren 1952/53. Ein wichtiger Partner in dieser Zeit war die Stadt Kaufbeuren, die sich bereiterklärte, die Patenschaft für die junge Stadt Buchloe zu übernehmen. Zusammen mit dem anwesenden Kaufbeurer OB Stefan Bosse wurde diesem historischen Ereignis gedacht. Als Zeichen der Patenschaft erhielt der damalige Buchloer Bürgermeister Josef Uebele vom seinerzeitigen Kaufbeurer Oberbürgermeister Dr. Wiebel als Patengeschenk eine vergoldete Amtskette mit dem Buchloer Wappen und mit alten Münzen aus Kaufbeurens souveränitätsrechtlicher Zeit. Pöschl, der diese dekorative Amtskette auch beim Neujahrsempfang trug, dankte für die nun seit 70 Jahren bestehende herzliche Verbundenheit der beiden Städte, deren Zusammenarbeit nicht nur für den Norden des Ostallgäus, sondern auch für das gesamte Allgäu und angrenzende Wirtschaftsräume ein wichtiger und verlässlicher politischer Anker sei.

In Gedenken an dieses bedeutende Ereignis trug sich Kaufbeurens Stadtoberhaupt mit einer Widmung ins bereitliegende Gästebuch der Stadt Buchloe ein und wünschte für die Zukunft weiterhin alles Gute und viel Glück, damit Paul Watzlawiks „Anleitung zum Unglücklichsein“ nicht benötigt wird.