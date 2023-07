Neun Millionen Euro für Erweiterung der Günztalklinik Allgäu

In der Günztalklinik arbeiten derzeit 63 Männer und Frauen, mit dem Ausbau Ende 2025 sollen es mehr werden. © Tobisch

Obergünzburg – Bezirkstagspräsident Martin Sailer teilte vor kurzem mit, dass die Fachklinik für Psychosomatik in Obergünzburg erweitert werden soll. Die Bezirkskliniken Schwaben wollen hierfür knapp neun Millionen Euro investieren.

Als die Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg 2016 aus der Taufe gehoben wurde, da betraten die Bezirkskliniken Schwaben Neuland. Zum ersten Mal sollte eine eigenständige Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie an einem komplett neuen Standort entstehen, und nicht unter einem Dach mit einem Bezirkskrankenhaus. Das war ein Wagnis. Neun Millionen Euro nahmen sie hierfür in die Hand.

Jetzt, sieben Jahre später, ist klar: „Die Günztalklinik Allgäu ist eine Erfolgsgeschichte“, betonte der Bezirkstagspräsident. Sailer, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, brachte im Beisein von Bürgermeister Lars Leveringhaus die frohe Botschaft zur vergangenen Sitzung des Verwaltungsrats mit: Die Bezirkskliniken wollen die Günztalklinik erweitern und dafür weitere etwa 8,8 Millionen Euro in die Hand nehmen. Im hinteren Bereich des ehemaligen Kreiskrankenhauses sollen 24 neue Betten als Einzelzimmer entstehen. Zusätzlich sind neue Therapieräume und eine neue Mehrzweckhalle geplant.



Ärztlicher Direktor Dr. Achim Grinschgl (links) erläutert Bürgermeister Lars Leveringhaus (2. v. links) sowie dem Verwaltungsrat um Vorsitzenden Martin Sailer (rechts) und den Führungskräften der Bezirkskliniken die Pläne zur Erweiterung der Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg. © Georg Schalk, Bezirkskliniken Schwaben

3.075 Frauen und Männer sind seit 2016 dort in Behandlung gewesen. Diese Zahl nannte der Ärztliche Direktor Dr. Achim Grinschgl. „Im Schnitt blieben sie 37,6 Tage. Wir hatten 18- bis 84-Jährige bei uns; der Altersdurchschnitt betrug 46,3 Jahre.“

Auf eine große Besonderheit wies Bürgermeister Leveringhaus hin: „Wir dachten anfangs, da reisen Menschen von der Nordseeküste oder sonst woher an. Aber weit gefehlt: Die allermeisten Patientinnen und Patienten kommen aus der näheren Region. Ich hatte schon jemanden aus meiner Marktgemeinde, der sich hier in Behandlung begab.“ Dass die Bezirkskliniken auf diese Weise ihren regionalen Versorgungsauftrag erfüllten, sei weder vorhersehbar noch geplant gewesen. „So profitieren alle in der Region.“



Das Behandlungsspektrum der Günztalklinik umfasst die Diagnostik und Therapie unter anderem für Depressionen, Angst-, Zwangs- und Panikstörungen, die Bewältigung von anhaltenden Lebenskrisen sowie Stressfolgeerkrankungen.