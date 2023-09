Neustart im Tierheim Marktoberdorf: Große Feier für die Vierbeiner

Von: Angelika Hirschberg

Viel geboten: Beim Tierheim-Fest zeigten nicht nur Bello und Fiffi ihr Können im Agility-Parcours. Tiersegnung, Schlagzeugeinlagen und ein großer Flohmarkt luden zum Verweilen ein und brachten Tierfreunde aus der Region zusammen. © Hirschberg

Marktoberdorf – Zahlreich pilgerten Zwei- und Vierbeiner am vergangenen Sonntag in die Engratsrieder Straße, um die Wiedereröffnung des Tierheims Marktoberdorf nach seinem umfangreichen Umbau zu feiern. Mit einem bunten Programm stellten die Helfer und Leiterinnen des Tierheims die neuen Unterbringungsmöglichkeiten vor. Vor allem aber hatten die Tierfreunde der Region Gelegenheit, sich ausgiebig über alle Themen rund um Hund und Katz‘ auszutauschen.

Nach sieben Monaten Aufräum- und Umbaumaßnahmen hat das Tierheim seit Mitte August seine Tore wieder geöffnet und seine Arbeit aufgenommen (wir berichteten). Am 18. August war bereits die erste Fellnase in die frisch renovierten Räumlichkeiten eingezogen. Mittlerweile sind rund 20 Katzen aufgenommen worden, die in Kürze vermittelt werden können.

Am Sonntag feierten denn auch die Mitglieder des Tierschutzvereins, Vertreter der Stadtverwaltung und des Vetetrinäramts, zahlreiche Sponsoren sowie rund 500 Besucher die Wiedereröffnung der Einrichtung, die Hunden, Katzen und Kleintieren ein Zuhause auf Zeit bietet. Wolfgang Hannig, Zweiter Bürgermeister der Stadt Markt­oberdorf, und der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl sorgten mit ihren Grußworten für die festliche Einstimmung der Gäste. Anschließend folgte eine kleine ökumenische Andacht mit der Segnung des Hauses und seiner Tiere.

Danach sorgte nicht nur Schlagzeug-Star Martin Klee für Stimmung entlang der Engratrieder Straße: diese war den gesamten Sonntag auch fürs Bummeln über den Flohmarkt gesperrt. Eine Hüpfburg und Spiele unterhielten die Kinder, während Tina Pelz vom Tierheim-Team durch das große Katzenhaus führte.

„Kaum einer hat geglaubt, dass wir den Umbau in dieser kurzen Zeit schaffen könnten“, freute sich Martha Ille, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, und lacht. Sie habe viel Lob erhalten, „und auch viel Unterstützung, insbesondere von Seiten der Stadt Marktoberdorf und der Firma Ernst Höbel“. Insgesamt habe der Umbau nach aktuellem Stand rund 60.000 Euro gekostet. „Wir sind noch nicht ganz fertig“, betont die Vorsitzende. Auch soll das Tierasyl einen neuen klingenden Namen bekommen. „Vorschläge sind willkommen!“