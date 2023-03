So äußern sich die Stadtratsfraktionen

Nichts einzuwenden: Stadtrat Marktoberdorf beschließt Haushalt in nur einer Stunde

Von: Marco Tobisch

19 Millionen Euro kann die Stadt Marktoberdorf trotz der Krisen in der Welt heuer investieren. © filmfoto/panthermedia

Marktoberdorf - Das war rekordverdächtig: Nach einer geschlagenen Stunde war die Haushaltssitzung des Marktoberdorfer Stadtrates heuer beendet. Dem Zahlenwerk mit einem Volumen von 82 Millionen Euro stimmten alle Räte zu, nachdem sich zuvor sämtliche Fraktionen lobend geäußert hatten.

Dass es keinerlei Einwände seitens der Stadträte gab, überraschte zwar angesichts hoher Investitionen von 19 Millionen Euro, doch Einigkeit über den diesjährigen Haushalt hatte sich bereits in den Vorberatungen abgezeichnet (der Kreisbote berichtete ausführlich). Ein zentraler Grund für diese Einigkeit dürfte sein, dass die Stadt auch heuer voraussichtlich wieder (das vierte Jahr in Folge) Schulden abbauen kann. „Das Konsolidierungskonzept trägt Früchte“, betonte auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Nach dem Höchststand von mehr als 29 Millionen Euro vor einigen Jahren liegen die Schulden Stand heute bei rund 20 Millionen Euro.

Ein weiterer Grund für entspannte Gemüter: Die Stadt könne all ihren Pflichtaufgaben nachkommen und sich glücklicherweise „viel leisten“, so Hell – Modeon, Hallenbad und kostenlose Parkplätze nannte der Rathauschef exemplarisch. Doch nicht nur Pflichtaufgaben werden heuer wieder bewältigt, auch wichtige Investitionen kann Marktoberdorf angehen, darunter den Neubau der St. Martinsschule (mit allein heuer sechs Millionen Euro), die Erweiterung der Adalbert-Stifter-Schule (zunächst Planungskosten von 100.000 Euro), den Ausbau der Hochwiesstraße (100.000 Euro, weitere zwei Millionen Euro liegen schon bereit) und der Photovoltaik (250.000 Euro) sowie den Bau einer neuen, dringend erforderlichen Kindertagesstätte. Insgesamt will die Stadt 19 Millionen Euro in Hoch- und Tiefbauprojekte investieren.



Zu verdanken, das betonten Finanzbeauftragter Carl Singer (FW) sowie weitere Fraktionssprecher, sei das insbesondere der starken Wirtschaft, die für eine sprudelnde Gewerbesteuer sorge. Und das trotz Corona und Energiekrise, wie Bürgermeister Hell hervorhob. Damit das auch in den nächsten Jahrzehnten so bleibt, ist mit dem Technologietransferzentrum die nächste Weiche in Arbeit. Ministerpräsident Markus Söder hatte zuletzt im Modeon das offizielle „Go“ gegeben. Wie Hell nun sagte, sei das neue Robotik-Zentrum aber keinesfalls nur eine „Spielerei“, sondern vielmehr „ein wichtiger Baustein für den Wirtschaftsstandort von morgen“.

So äußern sich die Stadtratsfraktionen

Dass trotz aller Euphorie „Sorglosigkeit nicht angebracht“ (Hell) sei, bestätigte auch Finanzreferent Singer in seiner Rede. „Die Kostensteigerungen kommen jetzt auch bei uns an“, mahnte Singer. Die Einnahmen habe man deshalb zurückhaltend angesetzt. Pflichtaufgaben wie Krippen und Kinderhorte könne die Stadt mit Bravour erfüllen. In Summe sprach der Finanzbeauftragte von einer „angemessenen und soliden Haushaltsplanung“. An den Kämmerer, die Verwaltung und die Stadträte richtete er ein „Weiter so“.

Stefan Elmer (SPD) erklärte: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir handlungs- und vor allem gestaltungsfähig sind.“ Elmer machte sich auch für bezahlbaren Wohnraum stark und monierte, Familien dürften nicht noch weiter finanziell belastet werden.

Für die CSU sagte Andreas Grieser, der Haushalt ermögliche die Finanzierung der Pflichtaufgaben „solide“ und stelle obendrein sogar „Mittel für die Kür“ bereit. Den Schuldenabbau könne die Stadt weiterführen, „ohne dass es dem Bürger wehtut“, so Grieser.

Christian Vavra (parteilos) betonte als Sprecher für die Grünen die sprudelnden Steuereinnahmen, „die es leicht erscheinen lassen, so einen Haushalt aufzustellen“. Für die Zukunft im Bereich ÖPNV (Stichwort Busse und Busbahnhof) wünschte sich Vavra „mehr Mut“. Auch eine stärkere Beteiligung der Stadt am Wohnungsbau regte er an.

Bevor sämtliche Stadträte ihre Zustimmung zum Haushalt gaben, erklärte Meinrad Seelos (Stadtteile aktiv), die Stadt sei bei der Finanzierung all ihrer Projekte mittendrin und müsse nirgends hinterherhinken. „Basst scho“, kommentierte Seelos abschließend.