„Night-Crawl“ in Kaufbeuren: Die große Kneipennacht ist zurück

Von: Marco Tobisch

Hoffen auf zahlreiche „Nightcrawler“ in Kaufbeuren (v. re.): Daniel Fischer (wood&wire-event) und Markus Mölzer (Roundhouse). © privat

Kaufbeuren - Mit der „Blue Night“ hatte Kaufbeurens lange Kneipen- und Partynacht im Eventkalender jahrelang ein festes Plätzchen. Die letzte Veranstaltung dieser Art ist jedoch schon sieben Jahre her. Am Samstag, 29. April, lebt sie unter dem Titel „Night Crawl“ endlich wieder auf. Daniel Fischer von „wood&wire-event“ erklärt im Gespräch mit dem Kreisboten, worauf sich die Feiernden freuen dürfen.

Die ganze Altstadt werde zur „vielschichtigen Partylocation“, teilt der Veranstalter auf seiner Homepage mit. Dafür sorgen zu Beginn des Abends (Einlass: 19 Uhr) zwölf Kneipen, die zwischen 20 Uhr und Mitternacht Live-Musik anbieten. Nach 0 Uhr wird in drei Clubs weitergefeiert.

Für alle Locations gibt´s ein gemeinsames Eintrittsbändchen, das entweder im Online-Vorverkauf, den teilnehmenden Kneipen (hier nur Vorverkauf) oder am Partysamstag ab 17 Uhr an der „Contheke“ (Höhe Kaiser-Max-Straße 3) zu erwerben ist. Aber Vorsicht: Besitzer von Vorverkaufstickets müssen trotzdem an der „Contheke“ vorbei und ihr Ticket in ein Festivalbändchen umwandeln. Dort gibt´s dann auch ein Programmheft mit Überblick, welche Auftritte (insgesamt 17) wo zu sehen sind.

Wie Fischer berichtet, sei das Interesse seitens der Bars und Kneipen heuer besonders groß gewesen. Sie können kostenlos am Kneipenabend teilnehmen und mussten diesmal auch bei der Musiker-Buchung nicht in Vorleistung gehen. Das finanzielle Risiko trägt „wood&wire-event“. „Dadurch haben wir alle mit ins Boot bekommen“, sagt Fischer.

Was er sich für den Abend wünscht: Die Feiernden sollten auch mal einen Blick über den Tellerrand (ihrer Stammkneipe) hinaus wagen und unterschiedliche Locations besuchen, hofft Fischer. „Wir wollen die Menschen dazu bewegen, sich zu bewegen. Ziel ist es, alle dazu zu animieren, in neue Kneipen reinzugehen.“ Ein kleiner Anreiz für möglichst viele Ortswechsel: In den Kneipen werden Stempelkarten ausgegeben – wer mindestens drei Kneipen besucht und sich das per Stempel dokumentieren lässt, bekommt laut Fischer ein Gratis-Stamperl.

Doch nicht nur am Zapfhahn, sondern insbesondere musikalisch ist am 29. April eine große Vielfalt geboten. „Die Genres sind sehr unterschiedlich. Wir wollten bewusst kein Blues- oder Rock-Ding draus machen“, erklärt Fischer. So dürfen sich die Besucher im „Roundhouse“ beispielsweise über „energiegeladenen“ Alternative Rock von Joe Leviosa freuen, internationale Raps sind im „Utopia“ zu hören. Und der britische Multi-Instrumentalist Jack Corrigall bringt Klänge von der Insel nach Kaufbeuren – passenderweise in „Mullan´s Bar & Kitchen“. Auch DJs sind diesmal mit von der Partie.

Bis zu 1.400 Festivalbändchen werden laut Fischer übrigens verkauft. Ausgenommen von dieser Maximalmarke sind die drei Clubs, diese dürfen in dieser Nacht auch von Nicht-„Nightcrawlern“ besucht werden.

„Night Crawl“: Wer tritt wo auf? • Spital: Matt Eagle b2b Massimiliano Pescatore • Glocke: Naked on the telephone • Vino: Jo! Loop • Weinstube Platzl: Dognose Band • Engels Genussreich: Matze Semmler & Dimi‘s Music • Mullan´s Bar: Jack Corrigall • Picobella: Gallery Of Me • UTOPIA: Housewife Productions • Merkwuerdig: Yannik Ayubi + Yves (Sick´n´Raw DJ Set). • Überflüssig: Adi Hauke • Zurek´s: Blanko Blau + Melli Zech • Roundhouse: Joe Leviosa + Mount Adige Aftershow ab 23 Uhr: • Ringkeller • Roundhouse: Dieter Schaurich • Republic: R&B, Dance, Deutschrap