Nominiert für die Bezirkstagswahl: Der Boss(e) bleibt

Als CSU-Bezirkstagskandidat nominiert: Stefan Bosse (Mitte) mit den CSU-Kreisvorsitzenden Angelika Schorer (Ostallgäu, links) und Martin Osterrieder (Unterallgäu). © Springer-Restle

Kaufbeuren/Region – Die CSU-Delegierten im Stimmkreis Kaufbeuren (708) haben am Mittwochabend in Rammingen (Unterallgäu) nicht nur ihren Direktkandidaten für die diesjährige Landtagswahl, sondern auch ihren Stimmkreisbewerber für die Bezirkstagswahl festgelegt. Der amtierende Bezirksrat, Kaufbeurens OB Stefan Bosse, war der einzige Kandidat und wurde mit 89 von 92 gültigen Stimmen wiedergewählt.

Gleich im Anschluss an die Wahl zum CSU-Direktkandidaten für die Landtagswahl ergriff Stefan Bosse das Wort und berichtete von seiner bisherigen Arbeit als Bezirksrat. „Wir sind eine Gebietskörperschaft und übernehmen überkommunale Aufgaben“, erläuterte Bosse. Der Bezirk sei ein vergessenes Wesen und viele wüssten gar nicht, was dessen Aufgaben seien.

930 Millionen Euro Haushaltsvolumen habe der Bezirk verwaltet. 94 Prozent davon seien allein in die Behindertenarbeit geflossen. Auch das Kaufbeurer Krankenhaus, für das eine Generalsanierung anstehe, sei Nutznießer der Bezirksmittel, genau wie die Schwabenakademie in Irsee oder die „Perle des Unterallgäus“, der Fischereihof des Bezirks Schwaben in Salgen.



Bosse wolle sich weiter für die Region einsetzen und im Bezirkstag auch Impulse für seine Stadt präsentieren. Für ihn spreche nach eigener Aussage, dass er in Schwaben einen gewissen Bekanntheitsgrad genießt. „Wenn man nicht bekannt ist, dann ist es schwerer, etwas zu erreichen“, ist Bosse überzeugt.



Die Wahl, die die 95 Delegierten aus den Ortsverbänden im Stimmkreis Kaufbeuren durchführten, ging kurz und schmerzlos vonstatten. Drei Stimmen waren ungültig und von den 92 gültigen Stimmen erhielt Bosse 89. Damit ist er im Oktober wieder CSU-Kandidat für die Bezirkstagswahl.

ms