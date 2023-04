Taube rammt Hubschrauber – Crew mit dem Taxi nach Hause

Von: Felix Gattinger

Hier ist der Hubschrauber RK2 bereits blau verpflastert und mit Gurten zum Abtransport gesichert. © Foto: J. Steiner, FFW Bidingen

Bidingen – Als die vierköpfige Besatzung eines österreichischen Rettungshubschraubers am vergangenen Samstagabend ihren Heimflug nach Reutte in Tirol unternahm, kollidierte die Maschine bei Bidingen so heftig mit einer Taube, dass der Pilot notlanden musste.

Keiner der vier Insassen wurde verletzt, nur die Taube überlebte laut Polizei die Kollision nicht. Der Aufprall war jedoch so heftig, dass das Tier wie ein Geschoss die Scheibe der Kanzel des RK2 durchschlagen hatte.



Dass ein vergleichsweise kleiner Vogel einen derartigen Schaden verursachen kann, ist für Tim Denk vom Luftsportverein Kaufbeuren kein Wunder. „Die Masse des Tieres ist egal“, erklärt Denk auf Nachfrage des Kreisboten, allein auf die Wucht des Aufpralls komme es an, und die werdevon der Geschwindigkeit der beiden kollidierenden ‚Verkehrsteilnehmer‘ bestimmt. Um Gewicht zu sparen, seien die Scheiben des Hubschraubers wie bei Segelfliegern aus leichtem Plexiglas; hinzu komme, dass Hubschrauber über großflächige Kanzeln verfügten und mit mehreren hundert Stundenkilometern unterwegs seien. Konzentriert sich die Wucht des Aufpralls auf einen einzigen kleinen Punkt, sei ein Durchschlag auch bei kleineren Vögeln keine Seltenheit, so Denk. Gelegentlich komme es auch bei größeren Verkehrsflugzeugen zu sogenannten „Vogelschlägen“ – das könne für Crew und Passagiere durchaus gefährlich werden.



Glücklicherweise verlief dieser Unfall für alle menschlichen Beteiligten glimpflich. Weil der Hubschrauber nicht mehr flugfähig war und vor Ort repariert werden musste, setzte die Crew ihre Heimreise in einem Taxi fort.