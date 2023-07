Notstand bei Kindertagesbetreuung – Referatsleiterin erwirkt Stadtratsbeschluss

Von: Felix Gattinger

Gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Viele Geburten, Personalmangel und Eltern die immer früher eine Betreuung für unter Dreijährige brauchen. © boggy22/PantherMedia (Symbolfoto)

Kaufbeuren – Einziges Thema der Bürgersprechstunde vor der jüngsten Kaufbeurer Stadtratssitzung waren die Auswirkungen neuer Kinderbetreuungseinrichtungen in puncto Lärm und Verkehrszuwachs durch „Elterntaxis“ in der Bring- und Abholzeit für die Anwohner. Insbesondere ging es um den geplanten Neubau eines Kinderhauses in Containerbauweise für 86 Kinder in der Wolftrigelstraße beim Sportgelände im Haken. Ein durchaus passender Auftakt für das, was die Leiterin des Kinder- Jugend- und Familienreferats Cornelia ­Otto in der anschließenden Sitzung über den Versorgungsstand in der Kindertagesbetreuung zu berichten hatte.

„Wir haben in der Wolftrigelstraße schon so viel Verkehr, alleine wegen des Fußballfeldes“, erklärte ein Anwohnerehepaar im Namen mehrerer Parteien aus der Nachbarschaft und wünschte sich eine Zufahrt über die Herzog-Friedrich-Straße und dass der neue Container möglichst nah ans Sportgelände heranrückt.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) signalisierte den Anwohnern Offenheit für neue Ideen in der Planung. Man wolle die Interessen der Bürger durchaus miteinbeziehen. Einen Ersatzbau an anderer Stelle schloss der OB jedoch aus, da es im vorliegenden Fall wirklich um die Betreuungsplätze von Kindern im Haken gehe. Ein weiteres Treffen mit den betroffenen Anwohnern werde es am 31. Juli geben, so Bosse. Ohne Gegenstimmen verabschiedeten die Stadträte den entsprechenden Empfehlungsbeschluss aus dem Bauausschuss zum Bau der Einrichtung an dieser Stelle – unter anderem mit einer außerplanmäßigen Mittelübertragung von 200.000 Euro, die ursprünglich für den Neubau eines Sportheims vorgesehen wären – ein deutliches Signal für die Priorität der Schaffung von Betreuungsstrukturen.



Betreuung der ganz Kleinen ausgebaut

Der aktuelle Versorgungsnotstand bei der Kindertagesbetreuung habe große Brisanz, erklärte Familienreferatsleiterin Cornelia Otto und legte in ihrem Sachstandsbericht neue Zahlen vor. Seitens der Stadt habe es neue Platzzusagen gegeben, davon 51 im Kindergarten und 37 in der Krippenbetreuung. Dennoch gebe es aktuell immer noch dringenden Bedarf: 64 Anträge stünden auf der Dringlichkeitsliste – von Alleinerziehenden oder Familien mit zwei berufstätigen Eltern in Vollzeit (davon 21 für den Kindergarten und 43 für die Krippe).

Die Gesamtsituation aber, so Otto, verschärfe die Lage noch: Allein seit 1. Mai seien 58 Neuanmeldungen für Betreuungsplätze dazugekommen. Das mache in den kommenden Jahren „enorme Anstrengungen nötig“, betonte die Referatsleiterin – gerade um U3-Bereich. Hier gebe es eine Nachfragesteigerung um fast sechs Prozent, und der Trend werde anhalten, versicherte Otto, und empfahl den Stadträten die Ausbauquote dieser Plätze in den nächsten zehn Jahren auf 55 Prozent zu erhöhen. Aktuell tue man so, als ob für nur 35 Prozent der unter Dreijährigen ein Betreuungsplatz beansprucht werde – dies entspreche nicht der Realität, so Otto. Als Begründung zog die Referatsleiterin die gesamtgesellschaftliche Entwicklung heran: Die Geburtenrate mit 450 pro Jahr sei anhaltend hoch, der Fachkräftemangel werde andauern, denn Pädagogen auszubilden brauche Zeit.



Dazu kämen Unsicherheitsfaktoren wie der Zu- und Wegzug Geflüchteter, und ein chronisch unterfinanziertes System, das einerseits Kosten- und Tarifsteigerungen gegenübersehe und auf der anderen Seite mit den gestiegenen Erwartungen der Eltern an die Betreuung im U3-Bereich konfrontiert werde.



Der Stadtrat folgte ­Cornelia ­Ottos Empfehlung und beschloss einstimmig, die U3-Ausbauquote entsprechend zu erhöhen.