12. ABK Allgäuer Radltour

Freuen sich auf die Jubiläumsradltour mit Start und Ziel in Obergünzburg: Kathrin Brenner (v. li.; Landkreis Ostallgäu/Tourismus), Landrätin Maria Rita Zinnecker, Sebastian Gries (Landkreis Ostallgäu/Tourismus), Polizeihauptmeisterin Andrea Lerpscher, Gottfried Csauth (Geschäftsführer Aktienbrauerei Kaufbeuren), Polizeihauptkommissar Stefan Horend, Bürgermeister Lars Leveringhaus und Tobias Wachter (Gebietsverkaufsleiter Aktienbrauerei Kaufbeuren). © LRA/Wolf

Ostallgäu – Am kommenden Sonntag, 3. Juli, ist es wieder soweit. Unter Federführung des Landkreises Ostallgäu und der Aktienbrauerei Kaufbeuren startet die 12. ABK Allgäuer Radltour – in diesem Jahr am Marktplatz in Obergünzburg. Die Radl­tour findet heuer im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Landkreis Ostallgäu statt. Dieser ging im Zuge der Landkreisreform am 1. Juli 1972 aus den Landkreisen Füssen, Kaufbeuren und Marktoberdorf hervor.

„Die Radltour ist ein Aushängeschild der Radregion Ostallgäu. Es freut mich sehr, dass wir heuer wieder mit ihr durchstarten können. Als Angebot für Einheimische und Gäste passt sie außerdem besser denn je in unser touristisches Konzept,“ sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker im Rahmen eines Pressegesprächs.



Die ABK Allgäuer Radltour ist eine der beliebtesten Familienradveranstaltungen in Bayern. Radbegeisterte aus nah und fern können bei ihr die Besonderheiten des Schlossparks genießen. Dieser wurde vom ADFC als Rad­reiseregion mit der 5-Sterne Qualitätsradroute Schlosspark­runde im Allgäu ausgezeichnet.



Ab 8 Uhr beginnt am Marktplatz in Obergünzburg die Anmeldung aller Teilnehmenden. Diese bekommen dort auch ihre kostenlosen T-Shirts, die in diesem Jahr orange sind.



Die sportlich ambitionierten Teilnehmenden und Semi-Profirennradler starten um 9 Uhr mit der großen Runde von 103 Kilometern und 798 Höhenmetern. Die Strecke verläuft von Obergünzburg über Hochgreut, Durach und Rettenberg, entlang des Rottachsees weiter nach Görisried und Unterthingau und über Günzach zurück nach Obergünzburg zum Marktplatz. Diese Gruppe fährt eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.



Direkt im Anschluss, um 9.05 Uhr, fällt der Startschuss für die Genussradler. Die orange Radler-Schlange bewegt sich von Obergünzburg aus in Richtung Sellthüren durch die abwechslungsreiche Landschaft mit Wiesen, Wäldern und Ausblicken auf das Alpenpanorama über Meggenried und Berleberg zur Pausenstation nach Unter­thingau. Nach einer kurzen Stärkung geht es über Aitrang und Günzach zurück nach Obergünzburg. Die Genussrunde ist etwa 49 Kilometer lang.



Beide Runden werden durch Polizei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und Tour Guides begleitet und abgesichert. Auf der ganzen Tour herrscht Helm­pflicht. Auf der Genussradrunde sind E-Bikes gerne willkommen. Die Rennradrunde ist nicht für E-Bikes geeignet.



Großes Abschlussfest



Ab Mittag sind alle Radler, aber auch die Nicht-Radler, zum Abschlussfest mit Musik, Interviews, regionalen Schmankerln, Bierspezialitäten und Gewinnspiel an den historischen Ortskern in Obergünzburg eingeladen.



Anreise



Die Teilnahme an der Radltour ist kostenlos. Angereist werden kann bequem per Bus und Bahn. Da es in Obergünzburg keinen eigenen Bahnhof gibt, ist die Anreise mit dem Zug über Günzach möglich. Von dort aus führt ein Radweg in rund 15 Radminuten auf direktem Weg nach Obergünzburg. Es sind aber auch ausreichend Parkplätze im Gemeindegebiet ausgeschildert.



Neu im Programm ist in diesem Jahr der Frühschoppen. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren lädt ab 11 Uhr zum geselligen Beisammensein ein, um die Radlergruppen mittags gebührend zu empfangen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Obergünzburger Pfutzger. Änderungen sind vorbehalten. Weitere Informationen gibt es vorab unter www.schlosspark.de.