Bau der „Wohnanlage Schlossfeldweg“ soll im Frühjahr 2023 beginnen – Neue „Obstacles“ für Skaterplatz

Teilen

Für die geplante „Wohnanlage Schlossfeldweg“ wurde durch die Zustimmung des Marktrates zum Bebauungsplan die Weichen für die Neubebauung des Geländes des Diplona-Werkes an der Kemptener Straße gestellt. © Krusche

Obergünzburg – In der jüngsten Marktratssitzung wurden die Weichen für eine Neubebauung auf dem Gelände des ehemaligen Diplona-Werkes gestellt. In der „Wohnanlage Schlossfeldweg“ sollen im Westen von Obergünzburg knapp 50 Wohnungen entstehen.

Bereits im Juni wurde bei der Übergabe des Geländes des ehemaligen Diplona-Werkes das geplante mehrgeschossige Bauvorhaben schon kurz vorgestellt (wir berichteten). Nun wurde in der aktuellen Marktratssitzung der Entwurf des Bebauungsplanes zur Genehmigung vorgestellt. Durch den Bebauungsplan soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden, wobei insbesondere Wert auf soziale, wirtschaftliche und umweltschützerische Aspekte gelegt wird. Auf 9.100 Quadratmetern Fläche will die Unternehmensgruppe Hubert Schmid Wohngebäude erstellen.

Regierungsbaumeisterin Monika Beltinger und Landschaftsarchitektin Laura Loewel vom beauftragten Planungsbüro LARS Consult stellten den Markträten die Details der geplanten Wohnanlage und die vorgesehene Grünordnung vor. Die drei Gebäude mit drei und vier Vollgeschossen sollen mit Flachdächern realisiert werden. Die Dächer sollen zu 60 Prozent begrünt und die Außenwände etwa zu zwei Dritteln mit Holzfassade ausgestattet sein. Die Anlage wird mit einer Tiefgarage ausgestattet, oberirdisch sind einige Besucherparkplätze vorgesehen. Die vorhandenen Bäume in der Außenanlage sollen weitestgehend stehen bleiben, notwendige Ausfälle werden gleichartig ersetzt. Die Heckenstruktur entlang der Kemptener Straße soll erhalten bleiben. Der vorgestellte Entwurf wurde von den Markträten einstimmig angenommen und an den Bauausschuss zur weiteren Durchführung übergeben. Das Unternehmen Hubert Schmid will zügig beginnen und nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen im späten Frühjahr 2023 mit den Arbeiten beginnen.



Skaterplatz wird aufgepeppt

Der bestehende Skaterplatz an der Kaufbeurer Straße soll mit neuen Hindernissen ausgestattet werden. Wie Marktkämmerer Christoph Brenner bestätigte, sollen im Mai nächsten Jahres drei Hindernisse – die Jugendlichen nennen sie „Obstacles“ – eingebaut werden. Ein Wellenabschnitt „Double ­Wave“, eine von allen Seiten anfahrbare Pyramide und eine „Jump Range“ für kleine Sprünge sollen so in den Platz eingefügt werden, dass er dennoch weiterhin als Verkehrs-



übungsplatz oder für Kartrennen genutzt werden kann. Die Maßnahme erfolgt auf Anregung der Jugendlichen in Obergünzburg, und die Auswahl der Hindernisse war mit ihnen abgestimmt worden.



Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK ist am Freitag, den 9. Dezember ab 15 Uhr ein Dorfspaziergang von etwa 90 Minuten durch Ebersbach vorgesehen. Start soll am Pfarrstadel sein. Die genaue Strecke und den Zeitablauf finden Interessierte im Marktblatt und auf der Internetseite von Ebersbach. Weiter soll es dann am 13. Dezember ab 17.30 Uhr die Möglichkeit einer Gesprächsrunde mit Online-Beteiligung für Ebersbach geben.



In den regelmäßig stattfindenden Bürgerversammlungen können sich interessierte Bürger zur Situation ihrer Gemeinde informieren und entsprechende Fragen direkt an den Ersten Bürgermeister richten. Die nächsten Bürgerversammlungen sind 2023 am 16. Januar in Obergünzburg, am 18. Januar in Ebersbach und am 24. Januar in Willofs statt.

Von Wolfgang Krusche