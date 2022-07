Neue Zuleitung für Ebersbach

Ortsteil Ebersbach © Wolfgang Krusche

Obergünzburg - In der jüngsten Marktratssitzung wurden verschiedene Ergebnisse aus Studien und Untersuchungen zur Wasser- und Abwassersituation in Ebersbach und Obergünzburg vorgestellt, die als Grundlagen für wichtige Entscheidungen im Jahresverlauf dienen sollen.

In Ebersbach werden die Abwässer in eine unbelüftete Teichkläranlage geleitet, deren Betriebserlaubnis 2024 ausläuft. Zuletzt wurde ein hoher Fremdwasseranteil festgestellt, der die Anpassung der teilweise als Mischsystem und teilweise als Trennsystem geführten Abwasserkanäle erschwert. Eine Fremdwasserreduzierung sei aber unbedingt notwendig, erklärte Hubert Jellen vom Schwäbischen Ingenieurbüro Jellen & Co. den Markträten. Eine Auswertung der vergangenen drei Jahre ergab allerdings keine genaue Klärung, weshalb im Februar 2022 nochmals genauere Messungen an diversen Standorten in Ebersbach vorgenommen wurden. Um Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, hatte der Markt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, bei der die Überleitung des Schmutzwassers vom Sammelpunkt der Ebersbacher Kläranlage in die Kläranlage nach Obergünzburg geprüft werden sollte. Grundlage für die Studie sind dabei zwei Routen, 4,6 Kilometer und 4,9 Kilometer lang. Geschätzte Kosten werden inklusive zweier notwendiger Pumpwerke mit 1,8 Millionen Euro angegeben. Das Ergebnis der Studie wird bis Oktober erwartet.



Neue Quellwasserleitung angedacht

Auch die Quellwasserzuleitung für Ebersbach wird neu geplant. Dazu wurde eine Voruntersuchung vorgestellt. Parallel zu der bestehenden 2,35 Kilometer langen Leitung wird über eine neue 2,41 Kilometer lange Quellwasserleitung nachgedacht. Dafür soll eine Bohrtechnik zum Einsatz kommen. Der Kostenansatz liegt bei 700.000 Euro.



Für Obergünzburg selbst ist der Ersatz des Einkammerhochbehälters notwendig geworden, da er nicht mehr die aktuellen Wasserbedarfe erfüllen kann. Ein gleichmäßiges Druckniveau muss sichergestellt sein, hinzu kommen neue gesetzliche Forderungen einer Löschwasserreserve von 200 Kubikmetern. Bei der Standortsuche für einen neuen Hochbehälter waren unter anderem eine gewisse Höhenlage für den Druck und kurze Wege zu den bestehenden Netzen ausschlaggebend. Als einzig passender Standort hat sich die Nähe zum bisherigen Hochbehälter und etwas höher gelegen am Schulparkplatz herauskristallisiert, wobei sich ergänzend eine einfache Erschließung über den Parkplatz anbietet und es sich weitestgehend um öffentlichen Grund handelt. Als Bauform ist laut Studie ein Beton- oder Edelstahlbehälter möglich. Die Kostenschätzung für einen Ersatz des Hochbehälters beläuft sich auf 1,65 Millionen Euro. Auf der Grundlage von Baugrunduntersuchungen sollen nun die Planungen weitergeführt werden.



Radwegeanbindung nach Willofs

Hubert Jellen stellte außerdem die Entwurfsplanung des schwäbischen Ingenieurbüros für eine alltagstaugliche Radwegeanbindung des Ortsteiles Willofs über Kleinreichholz mit einer Kostenschätzung von 2,5 Millionen Euro vor. Einstimmig nahm der Marktrat die Entwurfsplanung an und erteilte Freigabe zur Beantragung einer staatlichen Förderung.



Bürgermedaille 2022

Die Entscheidung ist gefallen: Die Bürgermedaille 2022 des Marktes Obergünzburg erhält Manfred Wörz-Maurus, unter anderem für seine jahrzehntelange Führung als Dirigent des Blasorchesters Obergünzburg. Erst 2019 hatte er seinen Dirigentenstab nach 32 Jahren abgegeben. Eine entsprechende Ehrung werde nach Aussage von Bürgermeister Manfred Ullinger im Herbst erfolgen.

Von Wolfgang Krusche