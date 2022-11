Graffiti-Star Loomit sprayt mit Obergünzburger Jugendlichen Wandbild für Turnhalle

Stolz auf das gelungene Wandbild: Star-Künstler Loomit (kniend Mitte) mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern. Mit dabei und voller Bewunderung: Bürgermeister Lars Leveringhaus (hi. rechts) und die Jugendbeauftragten der Marktgemeinde, Sabine Schulz und Günther Schwarzmann (links stehend). © Gattinger

Obergünzburg – Für die künstlerische Ausgestaltung der neu sanierten Turnhalle suchte die Marktgemeinde Obergünzburg nach einem Graffiti-Künstler, der gerne mit Jugendlichen arbeitet, und gewann schließlich niemand Geringeren als den internationalen Rekordsprayer Loomit.

„Der ursprüngliche Ideengeber ist heute leider in Urlaub“, bedauerte Bürgermeister Lars Leveringhaus bei seiner Begrüßungsrede auf der Einweihungsfeier für das Wandbild in der Jahnturnhalle am Freitag vergangener Woche. Gemeint war damit sein Bauamtsleiter Gunther Herz, der in der Frage, wie man die Wände der neu sanierten Turnhalle ästhetisch gestalten könnte, kurzerhand vorschlug, dass das jugendliche Sprayer übernehmen könnten.

„Als erstes dachte ich: „Wow!“ erzählte die Jugendbeauftragte Sabine Schulz, dann jedoch kamen ihr Bedenken. Wie würde das enden, wenn man eine Gruppe Jugendlicher mit Sprühdosen auf eine frisch sanierte Turnhalle loslassen würde? Für Schulz war klar, da müsse ein Profi ran, der das Handwerk versteht und gerne mit Jugendlichen arbeitet. Ein solcher war schnell gefunden, doch kurz vor der Ausführung des Projekts musste dieser krankheitsbedingt absagen. Also musste ein kompetenter Ersatz gefunden werden, der zudem einen Bezug zur Region hat. Den weltbekannten Loomit anzufragen, trauten sich die Jugendbeauftragten der Marktgemeinde zunächst nicht. Der vielbeschäftigte Profi und Meister für große Flächen würde sich sicher nicht dafür interessieren, und wenn, dann hätte er bestimmt keine Zeit für so etwas.



Doch Loomit war interessiert und nahm sich die Zeit. Da er in Kaufbeuren aufgewachsen war, hatte das Projekt sofort sein Interesse geweckt, und als man ihm für die Produktion die alte Diplona-Fabrik anbot, sagte er spontan zu.



Unter einer Menge Jugendlicher, die Skizzen angefertigt hatten, wählte Loomit neun aus, mit denen er in einem fünftägigen Workshop das Wandbild kreierte. Mit dem riesenhaften Schriftzug „Sport Obergünzburg“ gab Loomit den Jugendlichen ein Grundgerüst vor, das diese mit ihren Ideen füllten und künstlerisch ausgestalteten: Rugby-Eier, Volleybälle, ein Skater im Sprung, aber auch eigene Tags und motivierende Slogans wie Yay, OMG, LOL oder LET‘S GO.



„Meine Erwartungen an die Jugendlichen wurden übererfüllt“, lobte der Künstler, der zur Einweihungsfeier persönlich mit dem Zug angereist war. „Das ist ein sehr freundlicher Raum geworden. Hier macht man gerne Sport.“ Er selbst, so Loomit, sei nur beratend und unterstützend dabei gewesen und habe selbst keine Farbdosen angerührt.



Im Anschluss an die Ansprachen kamen die jungen Künstler auch selbst zu Wort, erklärten, was sie jeweils geschaffen hatten und schilderten ihre Eindrücke vom Projekt, und wie alles entstanden war.



Um die freigesetzte Kreativität auch in die Marktgemeinde hinauszutragen, hatten Bürgermeister Leveringhaus und die Gemeinderäte zusammen mit den beiden Jugendbeauftragten Sabine Schulz und Günther Schwarzmann bereits eine Betonwand für Graffiti freigegeben, auf die – unter Einhaltung gewisser Grundregeln – sich jeder im Sprayen üben kann. Die Wand steht am Ortsausgang Richtung Ronsberg beim Wertstoffhof allen Künstlern und solchen, die es werden wollen, zur Verfügung.



Schon in naher Zukunft, kündigte Leveringhaus an, würden weitere Maßnahmen für die Jugend in Angriff genommen, wie zum Beispiel neue „Obstacles“ für den Verkehrsübungsplatz und ein neuer ungeteerter Pumptrail für Mountainbiker, der im nächsten Jahr umgesetzt werden soll.