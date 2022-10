Kompetenzagentur Allgäu wird zu JustYou Ostallgäu

Teilen

Der Jugendtreff „Alte Woag“ feierte 2021 während der Corona-Pandemie sein 20-jähriges Bestehen mit Partytüten zum Mitnehmen und einer Feier im Internet. © Krusche

Obergünzburg – Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Obergünzburg und Umgebung ruht auf vier Säulen. Ein Rückblick auf 2021.

Die Marktgemeinde Obergünzburg bemüht sich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit engagiert um die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei sollen die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit die Interessen und die eigenen kreativen Fähigkeiten junger Menschen fördern und durch vielfältige Möglichkeiten zum sozialen Lernen beitragen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Obergünzburg und Umgebung ruht auf vier Säulen: Familienstützpunkt, Jugendforum, Jugendtreff und „JustYou Ostallgäu“ (ehemals Kompetenz­agentur).

Traditionell berichten die Jugendeinrichtungen einmal im Jahr über ihre Aktivitäten vor dem Marktrat, wo deren engagierte Arbeit jüngst einmütig begrüßt wurde. Mit dem Jahresbericht begann der Familienstützpunkt Obergünzburg unter der Leitung von Martina Fischer. Er bildet eine Anlaufstelle für Familien mit Angeboten für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Eltern sowie Großeltern.



Der Marktrat hatte ebenfalls die Bildung eines Jugendforums angeregt, unterstützt durch die ehrenamtlichen Jugendbeauftragten, Markträtin Sabine Schulz und Günther Schwarzmann. Dieses Forum der Marktgemeinde soll es den 14 bis 17-Jährigen ermöglichen, gesellschaftliche Beteiligung und Kommunikation einzuüben und umzusetzen. Es soll deshalb bei wichtigen Entscheidungen, die Jugendliche betreffen, gehört werden.



Der Obergünzburger Jugend­treff „Alte Woag“ bietet Jugendlichen im Alter von elf bis 24 Jahren zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten und Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen an.



Als soziale Organisation bietet die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH im Projekt „JustYou“ Jugendlichen im Umfeld Schule und Beruf frühzeitig flexible und bedarfsgerechte Unterstützung an. Mit der Umbenennung des Projektes von Kompetenzagentur in „JustYou“ soll mehr Akzeptanz bei Jugendlichen erreicht werden. Alle Einrichtungen arbeiten vernetzt zusammen und ergänzen sich bei ihren Aktivitäten.



Jahresrückblick 2021

In der jüngsten Sitzung des Marktrates stellten das Jugendzentrum und das Projekt „JustYou“ ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. Jana Braun, die Leiterin des Jugendzentrums „Alte Woag“, berichtete von beginnenden Aktivitäten nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. So feierte man 2021 das 20-jährige Bestehen des Jugendtreffs mit Partytüten zum Abholen und digital im Internet. Die Zeit während des Lockdowns wurde mit den Jugendlichen im Alter von elf bis 24 Jahren online Kontakt gehalten, ab dem Sommer 2022 standen dann wieder gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm, wie Pizza backen und Mädchennachmittage. In den Ferien wurde den Skyline Park besuch oder es ging Gokart-Fahren. Ende September organisierten die Jugendlichen selbständig ihre Wiedereröffnungsparty. Durchschnittlich besuchen 45 Jungs und 16 Mädchen dienstags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr, sowie freitags von 15 bis 22 Uhr das Jugendzentrum und nutzen das Freizeitangebot.



Bei Amelie Henseler vom Projekt „JustYou“ sind die Teilnehmerzahlen mit sechs Jugendlichen deutlich geringer, aber umso arbeitsintensiver. So haben manche Jugendliche aufgrund ihrer persönlichen, schulischen oder familiären Situation Schwierigkeiten, den Übergang von der Schule ins Berufsleben und in ein eigenständiges und erfolgreiches Erwachsenenleben positiv zu meistern. Dazu gehört im Projekt „JustYou“ auch aufsuchende soziale Arbeit an flexiblen Orten und Begleitung auf unbestimmte Zeit.

Von Wolfgang Krusche