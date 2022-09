Marktrat plant Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die Fahrzeuge der FFW Obergünzburg stehen allzeit bereit für den Einsatz. Die Hersteller bieten nur noch kürzere Ersatzteilbevorratung. Die Feuerwehr und der Markt müssen reagieren. © Krusche

Obergünzburg – Stolze 43 Jahre hat ein Fahrzeug im Bestand der Feuerwehr treue Dienste geleistet. Jetzt gibt es bald keine Ersatzteile mehr. Wie reagiert die Feuerwehr darauf? Das beschloss der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung.

Bisher hatte eines der ältesten Feuerwehrfahrzeuge aus dem Bestand der Feuerwehr Burg, ein Tanklöschfahrzeug TLF 8/18 mit Baujahr 1979, klaglos seinen Dienst verrichtet. Von den Feuerwehrlern in Eigenleistung repariert und gewartet, gab es wegen des guten Gesamtzustandes bisher keinen Grund, über eine Ersatzbeschaffung nachzudenken.

Inzwischen werden die Ersatzteile von den Fahrzeugherstellern nur noch für 20 Jahre bevorratet und es wird befürchtet, bei altersgemäß auftretenden Störungen und Schäden keine Ersatzteile mehr zu bekommen. Deshalb waren vom Marktrat zuletzt im März 2020 die Nutzungszeiten im Feuerwehr-Bedarfsplan reduziert worden, beispielsweise bei Großfahrzeugen über 7,5 Tonnen von vorher 30 auf jetzt 25 Jahre. „Auch die Vorlaufzeiten bei der Beschaffung werden immer länger“, mahnte Erster Bürgermeister Lars Leveringhaus. Deshalb wurde nun vom Marktrat einstimmig die dritte Fortschreibung des Bedarfsplanes beschlossen.



Für 2023 ist zunächst die Beschaffung von 120 digitalen Meldeempfängern für das neue, bayernweit geschaltete, digitale Tetra-Netz vorgesehen. Ebenso müssen in den nächsten Jahren die passenden Sirenen für Obergünzburg, Ebersbach und Willofs beschafft und installiert werden. Für Obergünzburg war die Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges um zwei Jahre verschoben worden.

Inzwischen ist der Bedarf dringend geworden und nun für 2024 fest vorgesehen. Auch ein 12 Tonnen Löschfahrzeug LF16/12 muss wegen starkem Rostbefall ersetzt werden und ist für 2026 geplant. Weitere Ersatzbeschaffungen sind in den Folgejahren im Bedarfsplan aufgeführt. Der bereits geschilderte Ersatz des TLF aus Burg soll 2027 durch einen neuen Tragkraftspritzen-Fahrzeug Logistik TSF-L erfolgen.



In Ergänzung der Präsentation des Bedarfsplanes stellte Feuerwehrkommandant Stefan Rauscher den aktuellen Stand beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses vor. Nachdem die neue Schlauchwaschanlage schon mehrere Monate in Betrieb ist, konnte die Atemschutzwerkstatt jetzt auch fertiggestellt werden und ihre Arbeit aufnehmen. Die Baustelle für den zweistöckigen Anbau an der Vorderseite des Feuerwehrgerätehauses wird derzeit eingerichtet und der Bau kann beginnen.



Vorbescheid Windkraftanlage

Mit wohl gewählten Worten stellte Rathauschef Lars Leveringhaus den Markträten den immissionsrechtlichen Vorbescheid für die Ertüchtigung der bestehenden Windkraftanlagen in der Gemarkung Ebersbach vor. Er betonte, dass sich der Vorbescheid lediglich auf die Belange der Raumordnung und Landesplanung, des Richtfunkes, der Wetterstationen sowie der luftverkehrsrechtlichen Zulässigkeit (zivil und militärisch) und Navigationsanlagen beziehe.

Andere Belange seien davon unberührt. Im Vorbescheid wurden die Belange der Flugsicherung und die notwendigen Maßnahmen nochmals deutlich beschrieben. Die Bindungswirkung des Vorbescheids liege bei zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption um zwei Jahre.



Quellwasserstand der Wasserversorgung

Aufgeschreckt durch Meldungen über Dürreperioden in ganz Deutschland waren aus dem Marktrat Fragen dem aktuellen Quellwasserstand der Obergünzburger Wasserversorgung laut worden. Lars Leveringhaus vermeldete zu den Quellen Mühlenberg, Eschenloh und Ebersbach, es sei alles „im grünen Bereich“, und er verwies auf die Internetseite des Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern unter www.nid.bayern.de.

Von Wolfgang Krusche