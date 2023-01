Millionen für Wasserversorgung Kommunalbetrieb muss Wasserversorgung und Abwasserentsorgung absichern

So ähnlich wie hier der Hochbehälter in Ebersbach, kann der neue Zwei-Kammer-Hochbehälter in Obergünzburg aussehen. © Krusche

Von Wolfgang Krusche

Obergünzburg – Der Obergünzburger Kommunalbetrieb OKB startet ins neue Jahr mit geplanten Investitionen in Millionenhöhe. Die Wasserrechtliche Betriebserlaubnis für Teichkläranlage Ebersbach läuft aus.

Der Obergünzburger Kommunalbetrieb, eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Marktes Obergünzburg, übernimmt in Obergünzburg die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Für die kommenden Jahre ist ein ehrgeiziges Programm in Planung, das in der letzten Aufsichtsratssitzung beschlossen und nun dem Markt­rat vorgestellt wurde.

Wasserversorgung

Zur Sicherung der Wasserversorgung in Obergünzburg ist der Neubau eines 2-Kammer-Hochbehälters notwendig geworden. Neben der Sicherstellung eines gleichmäßigen Druckniveaus kommen neue gesetzliche Forderungen einer Löschwasserreserve von 200 Kubikmetern hinzu. Bei der Standortsuche für einen neuen Hochbehälter waren unter anderem eine gewisse Höhenlage für den Druck und kurze Wege zu den bestehenden Netzen ausschlaggebend, weshalb sich der passende Standort in der Nähe zum bisherigen Hochbehälter ergeben hat. Als Bauform wurde ein erdüberbauter Betonbau mit zwei Wasserkammern zu je 600 Kubikmetern gewählt. Die Kostenschätzung für einen Ersatz des Hochbehälters beläuft sich mit Baunebenkosten auf etwa drei Millionen Euro.



Wegen immer öfter auftretender Leckagen wird die Wasserleitung Eschenloh zum Teil erneuert. Gesamtkosten 400.000 Euro. Auch die Quellwasserzuleitung für Ebersbach wird derzeit neu geplant. Dafür soll eine neue Bohrtechnik zum Einsatz kommen. Die neue 2,41 Kilometer lange Quellwasserleitung lässt sich nicht komplett in öffentlichem Grund führen, weshalb Verhandlungen mit Grundbesitzern notwendig sind. Der komplette Kostenansatz liegt bei einer Million Euro.



Betriebserlaubnis für Ebersbach 2024 läuft aus

In Ebersbach werden die Abwässer in eine unbelüftete Teichkläranlage geleitet, deren wasserrechtliche Betriebserlaubnis 2024 ausläuft. Eine Untersuchung ergab zwei grundsätzliche Lösungsansätze: Neubau einer Kläranlage in Ebersbach oder Druckleitung mit Anschluss an die Kläranlage Obergünzburg. Nach einer Kostenvergleichsrechnung über die Nutzungsdauer entschied man sich aus Wirtschaftlichkeitsgründen für den Anschluss an die Kläranlage in Obergünzburg mit Nettokosten von 6,6 Millionen Euro entgegen 16 Millionen beim Bau einer Anlage in Ebersbach mit Sequentieller Biologischer Reinigung (SBR).



Bevor hier allerdings die Planungen und Arbeiten losgehen können, muss eine Aufklärung und Reduzierung des hohen Fremdwasseranteils erfolgen, der die Anpassung der teilweise als Mischsystem und teilweise als Trennsystem geführten Abwasserkanäle in Ebersbach erschwert. Eine Auswertung von Messungen in den vergangenen drei Jahre hatte keine genaue Klärung ergeben, weshalb die Kosten hierfür noch nicht ermittelt werden konnten. Der Wirtschaftsplan der OKB für 2023 und die Jahre bis 2027 sieht für 2023 eine Darlehensaufnahme von 1,9 Millionen Euro und in den Folgejahren von jährlich 2,0 Millionen Euro vor.