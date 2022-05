Stadtrat Vavra verlässt die Grünen

Marktoberdorf – Stadtrat Christian Vavra verlässt die Grüne Partei. In einem offenen Brief an die Parteiführung, der dem Kreisbote vorliegt, bringt Vavra seine Entscheidungsgründe zum Ausdruck.

Dem zufolge hätte er auf dem am vergangenen Wochenende abgehaltenen kleinen Parteitag der Grünen erwartet, „dass sich die Grünen für eine diplomatische Initiative im von Putin angezettelten Angriffskrieg stark machen.“ Den „Beifall“ der gesamten Parteiführung für „die gigantischen Aufrüstungsplänen der Bundesregierung und der Lieferung schwerer Waffen in ein Kriegsgebiet“ hält Vavra für „unangebracht“. Und er vermisst, den „ansonsten in der Partei tief verwurzelten Ansatz, dinge vom Ende her zu denken.“



Es ist wohl ein Akt der Verzweiflung, denn auf Nachfrage bekräftigt Vavra, dass er sich bei den Grünen, vor allem im Markt­oberdorfer Ortsverband, immer gut aufgehoben gefühlt habe: „Eine langjährige Mitgliedschaft bei einer Partei, der man viel zu verdanken habe, gibt man nicht leichtfertig auf. Leider bleibt mir keine andere Möglichkeit, als mit den Füßen abzustimmen.“ Seiner Fraktion im Stadtrat bietet er als Parteiloser seine Mitarbeit an.



Vavra war nicht nur langjähriges Parteimitglied, er engagierte sich auch einige Jahre als Mitglied des Parteivorstands auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene. Von den Parteimitgliedern wurde er 2014 ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters geschickt, 2018 wurde er als Stimmkreiskandidat der Grünen für die Landtagswahl aufgestellt und bekam mit 15,1 Prozent die zweitmeisten Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde Vavra das zweite Mal in Folge in den Marktoberdorfer Stadtrat gewählt, der ihn zum Umweltbeauftragten ernannte.



Nun zweifele er „schweren Herzens“ daran, dass für ihn und seine Haltung in dieser Partei noch Platz sei. Und er äußert sich irritiert und besorgt darüber, dass gerade Menschen mit pazifistischen Motiven beschimpft werden.

kb