Motorroller „Lambretta“ im Wert von 5.000 Euro gestohlen

Oberostendorf – Am gestrigen Donnerstagvormittag klaute ein bislang unbekannter Täter einen weiß-roten Motorroller eines 32-Jährigen. Bei helllichtem Tag verschwand der Oldtimer-Roller aus dem Brettweg in Oberostendorf. Das berichtete die Polizei und sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstag stellte ein 32-jähriger Mann seinen Oldtimer-Motorroller zwischen 8 Uhr und 12 Uhr vor dem eigenen Gartenzaun am Brettweg/Kastanienallee ab. In dieser Zeit wurde der Roller der Marke Lambretta im Wert von fast 5.000 Euro laut Polizei gestohlen.

Durch Wurfzettel war für diesen Tag eine Schrottsammlung angekündigt. Es ist durchaus möglich, dass der Roller im Rahmen der Sammlung mitgenommen wurde. Wer für die Sammlung verantwortlich war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Schrottsammler beziehungsweise sonstige verdächtige Personen geben kann, oder den rot-weißen Roller gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08241/9690-0 bei der Buchloer Polizei zu melden.

