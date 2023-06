Ort der Bildung und Inspiration: vhs Kaufbeuren feiert ihr 75-jähriges Bestehen

Von: Mahi Kola

Spektakel bei der 75 Jahr-Feier: Beim Sommerfest im Spitalhof legte die Line Dance-Gruppe einen kurzweiligen Auftritt hin. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Seit 75 Jahren steht die Volkshochschule Kaufbeuren für gemeinsames Lernen, Begegnung und Austausch. Mit einem Sommerfest im Spitalhof hat die vhs am vergangenen Freitag ihr Jubiläum gefeiert. Die Besucher konnten im Rahmen eines vielfältigen Programms in Workshops und Darbietungen Eindrücke vom Kursangebot gewinnen.

Von Aquarellmalen und Line Dance bis zum Bingo spielen auf Englisch und Einblicken in die chinesische oder dänische Sprache war für alle Neugierigen und jene, die ihren Horizont erweitern wollten, einiges geboten. Bei der feierlichen Eröffnung, die vom vhs-Streichquartett musikalisch begleitet wurde, kam die tragende Bedeutung der Bildungsarbeit zur Sprache. Im vhs-Kursangebot spiegelten sich immer auch die Themen wider, „die uns als Gesellschaft bewegen“, so Oberbürgermeister Stefan Bosse in seinen Grußworten. Sei es die Integration von Menschen oder

der Umgang mit dem digitalen Wandel – die Einrichtung leiste hier einen wertvollen Beitrag, indem sie den Einzelnen befähige, „aktiv am Geschehen in der Stadt teilzunehmen“. Anstelle eines „Wissens to go“, des schnellen und oberflächlichen „Ergoogelns“ von Inhalten, vermittele die Volkshochschule „echtes Wissen und Können“, betonte MdL Bernhard Pohl. Sie ermutige zur Auseinandersetzung mit Dingen, bringe den Menschen nahe, „wie unsere Gesellschaft tickt und wie man Wurzeln schlägt“. Die vhs vernetze Menschen, schaffe Begegnung und trage damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.

Mut und Toleranz

Den Bildungsgedanken hob auch Dr. Stefan Fischer, Zweiter Vorsitzender der vhs Kaufbeuren, in seiner Festansprache hervor. Dabei spiele nach Immanuel Kant der „Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen“ eine zentrale Rolle. Dazu ermutige die vhs ihre Kursteilnehmer, denn „Probleme lassen sich nicht mit Schlagwörtern, sondern durch Wissen und Bildung lösen“, so Fischer. Die Bedeutung der Bildungsarbeit für das zivilgesellschaftliche Zusammenleben sei nicht zu unterschätzen: Sie fördere eine Haltung der Toleranz in Weltanschauungsfragen, die Bereitschaft, anderen Menschen offen zu begegnen, sich weiterzuentwickeln und den Dialog miteinander nicht zu scheuen. Und sie führt laut Fischer dazu, „Verständnis für vermeintlich Fremde aufzubringen“.



Diesen Mut bewiesen die engagierten Kursleiter und Teilnehmer immer wieder aufs Neue. Dass die Volkshochschule seit ihrer Gründung für qualitätsvolle Bildung steht, die allen zu sozial verträglichen Preisen zugänglich ist, bekräftigte vhs-Geschäftsführerin Sabine Meyle. Rund 450 Veranstaltungen sind für das Herbstsemester geplant.