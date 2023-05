Ausfahrt gestrichen?

Ortsumfahrungen Marktoberdorf/Bertoldshofen: Startschuss fürs finale Kapitel

Mit schwerem Gerät für den Bau des B12-Zubringers aus Richtung Bertoldshofen unterwegs (von links): Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke, Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt in Kempten und Bauleiter Raimund Reichle von der Firma Hubert Schmid. © Dürr

Marktoberdorf – Mit einem symbolischen Spatenstich für den Bau des Anschlusses an die B12 aus Richtung Bertoldshofen ist das letzte Kapitel in der langen Geschichte der Ortsumfahrungen Markt­oberdorf/Bertoldshofen aufgeschlagen worden. Warum das 1,2 Kilometer lange Straßenstück nach seiner Fertigstellung im Juli nächsten Jahres in einem Detail aber zunächst ein Provisorium bleiben muss, erfuhr der Kreisbote beim Ortstermin.

Eingeladen zu dem Termin hatte der Kauf­beurer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU), der zusammen mit seiner Landtags- und Parteikollegin Angelika Schorer auf Bundes- und Landesebene jahrelang für die Ortsumfahrungen gekämpft hatte. Entsprechend gut gelaunt erschien er am Montag auf der Baustelle, wenngleich er angesichts des zweifelhaften Wetters und seines Outfits im feinen Zwirn und ebensolchen Schuhen bekannte, nicht ganz wettertauglich unterwegs zu sein. Treffpunkt war am Montag nämlich das Zwischenlager für den Aushub aus dem Tunnel Bertoldshofen, das die Marktoberdorfer Baufirma Hubert Schmid zwischen Bertolds­hofen und dem Gewerbegebiet Altdorf angelegt hat. Diese 90.000 Kubikmeter Material, betonte Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt in Kempten, werden beim Bau der neuen Straße wieder verwendet, was eine Deponie und etliche Fahrwege einspare.



Laut Eisele belaufen sich die Baukosten des neuen Straßenabschnitts auf rund fünf Millionen Euro. Dieses Geld ist Teil des rund 100-Millionen Euro schweren Gesamtpakets, das der Bund nach den Worten von Stephan Stracke mit dem Tunnel Bertoldshofen und dem Ausbau der B472 östlich und westlich von Bertoldshofen in die Verkehrsinfrastruktur des Ostallgäus investiert. „Abgesehen vom Ausbau der B12“, so der Abgeordnete, „handelt sich hier um eines der größten Straßenbauvorhaben in ganz Schwaben.“



Mit dem Stichwort B12 kommt der Knackpunkt des Projekts ins Spiel: Weil die exakte Planung für den vierstreifigen Ausbau des Allgäu-Schnellwegs im Bereich Altdorf noch aussteht (Eisele: „Das wird noch ein paar Jahre dauern“) und außerdem Klagen gegen das gesamte Vorhaben anhängig sind, bekommt der neue Anschluss an die B12 in Teilen einen provisorischen Charakter.



Ausfahrt gestrichen?

Konkret bedeutet dies nach Angaben von Bauamts-Abteilungsleiter Eisele, dass die Abfahrt von der B12 bei Altdorf aus Richtung Kempten/A7 bis auf Weiteres entfällt. Wer also aus dieser Richtung kommt und nach Schongau oder Füssen will, muss auch in Zukunft an der Ausfahrt Marktoberdorf-Ost von der B12 abfahren und „den kleinen Umweg“ (Eisele) über den Altdorfer Kreisel nehmen.

Hintergrund dieser Maßnahme ist die Überlegung, dass sich der vierstreifige Ausbau der B12 im Bereich Altdorf wegen der nahen Gewerbebebauung ausschließlich im Bereich südlich der Schnellstraße abspielen wird. Deshalb soll der Neubau des Zubringers so gestaltet werden, dass er mit diesem Projekt möglichst nicht kollidiert. Dazu gehört auch, dass der geplante Neubau der Altdorfer Brücke über die B12 verschoben wird und das bestehende Bauwerk zunächst weiterhin Dienst tun darf. Ob der seitherige B12-Anschluss Marktoberdorf-Ost/Biessenhofen nach Abschluss der gesamten Straßenprojekte erhalten bleibt oder entfällt, steht nach Meinung aller Beteiligten heute noch in den Sternen.

Befreiungsschlag für die Kernstadt

Aus Marktoberdorfer Sicht extrem wünschenswert ist indes ein weiterer B12-Anschluss nördlich des Stadtgebiets, wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell bei dem Spatenstich hervorhob: „So, wie der Tunnel ein Befreiungsschlag für Bertoldshofen war, wäre eine B12-Auffahrt bei Geisenhofen ein Befreiungsschlag für die Kernstadt.“ Hell verwies in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen in Marktoberdorf ansässigen Firmen, wo die damit zusammenhängenden Transporte und die Beschäftigten für viel Verkehr sorgten. Bei der Firma Fendt etwa seien nahezu 5.000 Menschen beschäftigt, die jährlich mehr als 20.000 Traktoren produzierten. Allein für diese Verkehre wäre der weitere B12-Anschluss sinnvoll.



Am Tag des Spatenstichs für den B12-Zubringer stand aber auch bei Marktoberdorfs Bürgermeister die Erleichterung im Vordergrund: „Wir freuen uns sehr, dass die Ortsumfahrung fertiggestellt wird“, konstatierte er, „sie bedeutet eine ungeheure Steigerung der Lebensqualität für die Bewohner in Bertoldshofen.“ Hätten früher wegen der hohen Verkehrsbelastung „Tag und Nacht die Gläser in den Schränken geklirrt“, sei der Durchgangsverkehr seit Eröffnung des Tunnels im Dezember vergangenen Jahres praktisch verschwunden.



Um in Zukunft auch aus der Kernstadt möglichst viel vom Durchgangsverkehr heraus zu bekommen und die Verkehrs­teilnehmer dazu zu bringen, die neuen Umfahrungsmöglichkeiten zu nutzen, gibt es in den Augen von Wolfgang Hell nur ein Rezept: Man müsse bei Nutzung der Ortsdurchfahrt Zeit verlieren, „dann löst sich das Problem von allein“. Andere Lösungsansätze wie „Zugbrücken, Burggräben und Nagelteppiche werden nicht funktionieren“, wie der Rathauschef augenzwinkernd hinzufügte.



Der jetzt gestartete Bau des neuen Zubringers, der künftig auf den Namen „B16 neu“ hören wird, soll übrigens unter laufendem Verkehr realisiert werden. Man werde mit vorübergehend halbseitigen Sperrungen samt entsprechender Ampelschaltungen auskommen, kündigte Bauleiter Raimund Reichle von der ausführenden Firma Hubert Schmid an. Reichle gab sich gleichzeitig zuversichtlich, dass die geplante Verkehrsfreigabe im Juli 2024 pünktlich erfolgen kann.