Ortsumgehung Bertoldshofen: Betrunkene Fahrerin verursacht Kollision mit stehendem Auto

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Ortsumgehung Bertoldshofen. (Symbolfoto) © z1bjkeee/PantherMedia

Marktoberdorf - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es auf der Umgehung Bertoldshofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine alkoholisierte 27-jährige Autofahrerin hatte ein stehendes Fahrzeug übersehen.

Eine 18-Jährige hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Ortsumgehung Bertoldshofen kurz vor dem westlichen Tunnelportal in Fahrtrichtung Schongau einen toten Fuchs auf der Straße bemerkt und hielt an. Vorschriftsmäßig, das betont die Polizei, sicherten die 18-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrerin die Unfallstelle ab und setzten einen Polizeinotruf ab.

Noch während des Telefonates mit der Polizei krachte es plötzlich aut. Die junge Frau meldete sich daraufhin nicht mehr. „Da am Notruf ein lauter Knall zu hören war und anschließend nicht mehr auf die Nachfragen des Polizeibeamten am Notruf geantwortet wurde, wurden sofort mehrere Rettungskräfte alarmiert“, berichtet ein Polizeisprecher.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 27-Jährige Unfallverursacherin alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Alle Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 27.000 Euro.

Bei dem Unfall waren unter anderem drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie die Feuerwehr Bertoldshofen beteiligt.