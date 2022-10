Achtzehnjährige Fahranfänger verursachen schwere Unfälle

Junge Raserinnen und Raser schätzen häufig die Verkehrssituation und die Kräfte ihres Fahrzeugs falsch ein und verunglücken umso schwerer. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst / dpa

Landkreis - Gleich zweimal haben achtzehnjährige Fahranfänger in den letzten Tagen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit schwere Unfälle verursacht.

Am Sonntagabend fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kreisstraße OAL 3 von Oberthingau Richtung Görisried. Nach Polizeiangaben geriet der Fahranfänger in einer Linkskurve nach der Abzweigung Beilstein auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto des 18-Jährigen mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Der junge Mann konnte sich zwar aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, musste jedoch aufgrund seiner mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro. Weil sich das Fahrzeug auf der Straße mehrfach überschlagen hatte, war auch die Fahrbahn verschmutzt, und musste von den hinzugerufenen Feuerwehren aus Unterthingau, Oberthingau und Görisried gereinigt werden.

Zwei Tage zuvor war eine ebenfalls 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw zwischen Unterdießen und Waal in einer Kurve ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen Mannes . Es entstand ein hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Verletzt wurde dieses Mal glücklicherweise niemand. Unfallursächlich dürfte nach Einschätzung der Polizei auch hier die nicht angepasste Geschwindigkeit der jungen Fahrerin gewesen sein. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.