AfD drängt ihren Ostallgäuer Kreisvorsitzenden Karl Keller aus dem Amt

Von: Marco Tobisch

Karl Keller (Mitte) hat den Kreisvorsitz bei der AfD auf Drängen einiger Parteimitglieder zum 1. März abgegeben. © Archivfoto: kb

Landkreis - Es knirschte offenbar schon länger im Kreisverband, doch spätestens nach der Nominierungsversammlung für die Landtagswahl ging es Karl Keller an den Kragen. Er hatte gegen Wolfgang Dröse kandidiert, zog aber den Kürzeren. Noch am selben Abend fand er im Mailpostfach die Rücktrittsaufforderung eines Mitgliedes. Mitte Februar wurde der Gegenwind noch stärker: 16 Mitglieder (von 60) unterzeichneten ein Schreiben, in dem abermals der Rücktritt des Kreisverbandsvorsitzenden gefordert wurde. Dem kam Keller am 28. Februar nach und machte, ebenso wie drei weitere Vorstandsmitglieder, Platz.

Schon seit Monaten hätten Teile des Kreisverbands nichts unversucht gelassen, ihn aus dem Amt zu drängen, erklärt Keller im Gespräch mit dem Kreisboten. Wolfgang Dröse, Buchloer Stadtratsmitglied und Zweiter Vorstand im Kreisverband, habe schließlich eine Gruppe „stärker national Denkender“ (Wortlaut Keller) um sich geschart, die vehement am Rücktritt Kellers arbeitete. Dem Jengener, der den Kreisvorsitz seit 2017 innehatte, wurde unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen und über den Bezirk Schwaben habe man ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angestrebt, so Keller. Auch persönliche Beleidigungen wie „Polittrottel mit Dorftrottel-IQ“ seien zuletzt an der Tagesordnung gewesen.

„Die Summe der meiner Meinung nach unberechtigten Vorwürfe haben mich letzten Sonntag zu dem Entschluss gebracht, von meinem Amt als Erster Vorsitzender zurückzutreten. Eine Zusammenarbeit mit diesen Personen ist für mich unter diesen Umständen nicht möglich“, erklärt der 68-Jährige. Dröse werde nun sein Nachfolger, Wladimir Salewski neuer Vize – das sei alles bereits klar.



Wolfgang Dröse erklärte dazu, er wolle „nicht über ungelegte Eier reden“. Die Vorstandschaft, der zusammen mit Keller auch Schatzmeister Axel Arnegger, Schriftführer Rudolf Stockmann und Beisitzer Christian Köhler den Rücken kehrten, müsse nun erstmal neu gewählt werden. Einen Termin gibt es noch nicht. Dröse selbst hatte den Abwahlantrag am 16. Februar unterzeichnet und ihn Keller zugeschickt.



Zu den Gründen für Kellers Rücktritt äußerte sich Dröse, der bei der Nominierungsversammlung in Neugablonz zum Direktkandidat der AfD für den Landtag im Stimmkreis Marktoberdorf nominiert wurde, folgendermaßen: „Im Vordergrund steht, dass es in Teilen der Mitgliederschaft den Wunsch nach Veränderung gab. Nachdem wir eine basisdemokratische Partei sind, ist es verständlich, dass durch die Rücktritte der Weg für Neuwahlen frei gemacht wurde“, so der Buchloer. Die Entscheidung zum Rückzug seiner Vorstandskollegen respektiere er, habe aber für seine eigene Person aufgrund seiner Nominierung für die Landtagswahl keine Veranlassung dazu gesehen, ebenfalls zurückzutreten. Ob sich die Querelen im Kreisvorstand knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl auf den Ausgang der Wahl auswirken, beantwortet Dröse mit „Nein“.



Keller erklärt derweil, er sei verärgert über die Vorgänge, nehme es aber inzwischen gelassen. Einen Austritt aus der AfD will er nicht ausschließen. „Wenn die Diffamierungen noch weitergehen, dann gehe ich.“