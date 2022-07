Ostallgäu: Der Landkreis lässt sich zum 50. Geburtstag mit einem Festakt feiern

Von: Michael Dürr

Viola und Tobias Guggemos, Wolfi Friedl und Maxi Kinker strampelten alle Orte im Landkreis ab. © Dürr

Marktoberdorf – Es war, daran erinnerte Monika Schubert vor 200 geladenen Gästen im Marktoberdorfer Modeon, vor exakt 50 Jahren genau so wie heute: Der FC Bayern ist deutscher Fußballmeister. Der Landkreis Ostallgäu aber, und das machte Landrätin Maria Rita Zinnecker an gleicher Stelle deutlich, ist an seinem runden Geburtstag nicht mehr das durchaus ruckelig gestartete Konstrukt von 1972. Sondern ein Ort, an dem „Menschen gerne leben und Urlaub machen“, wo starke Gewerbebetriebe ebenso zu Hause sind wie eine blühende Landwirtschaft und viel geachtete Bildungseinrichtungen. „Ich sag‘ immer,“ so Zinnecker beim Festakt zum 50. Geburtstag des Landkreises unter dem Beifall der Gäste, „wir haben den schönsten Landkreis auf der ganzen Welt.“ Da stimmte selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vollmundig ein.

Auch die Zusammenstellung des Programms hatte mit einem Festakt made in 1972 kaum mehr etwas gemein: Frisch und bunt, gewürzt durchaus mit einer kleinen Prise Ironie an der passenden Stelle, anstatt stocksteif, bierernst und staubtrocken wie damals eher üblich.



Dabei korrigierte der ewige Kreisrat Josef Rid aus Buchloe (wir berichteten) auf der Bühne im Gespräch mit Moderatorin Schubert diesen Eindruck zumindest teilweise. Tatsächlich sei die Atmosphäre bei der ersten Sitzung des Ostallgäuer Kreistags am 24. Juli 1972 in Biessenhofen zunächst eine angespannte gewesen – bis der frisch ins Amt gewählte Landrat Adolf Müller seinen Schnupftabak nebst Taschentuch hervorgeholt und sich eine Prise gegönnt habe. „Ab diesem Moment“, erinnerte sich der heute 80-Jährige, „war die Stimmung eine ganz andere.“ Wobei für die Stimmung vor 50 Jahren – jedenfalls im Kreistag – ausschließlich Herren der Schöpfung zuständig waren. Nach Frauen suchte man damals, ganz im Gegensatz zu hier und heute, in dem 60 Köpfe umfassenden Gremium vergebens.



In dem mit knapp 200 Ehrengästen gefüllten Saal des Modeons ging der Festakt zum 50. Geburtstag des Landkreises Ostallgäu über die Bühne. © Dürr

Was sich im Vergleich zu 1972 so alles geändert hat und was damals passiert ist, ließ Monika Schubert in einem launigen Beitrag Revue passieren. So sei die Anrede „Fräulein“ aus den Amtsstuben verbannt und das Wahlalter von 21 auf 18 herabgesetzt worden. Zum bis heute letzten Mal hätten Menschen 1972 den Mond betreten, HP habe den weltweit ersten und mehrere tausend Mark teuren Taschenrechner vorgestellt. In München seien die Olympischen Sommerspiele mit der Hochsprung-Goldmedaillengewinnerin Ulrike Meyfarth, dem siebenfachen Schwimmchampion Mark Spitz und dem bis heute bewunderten Zeltdach über den Sportstätten über die Bühne gegangen. Deutschland habe unter Kanzler Willy Brandt diplomatische Beziehungen mit dem heutigen EU-Partner Polen aufgenommen und ein Transitabkommen mit der damaligen DDR abgeschlossen. In Schweden hätten sich zwei Ehepaare zu einer Band zusammengetan, die in den Folgejahren als „Abba“ wie ein Orkan über die Welt gekommen seien. Die Moderatorin vergaß auch nicht zu erwähnen, dass 1972 Erotisches salonfähig geworden sei: „Ab da konnte man im Bahnhofskiosk von Aitrang den Playboy kaufen.“



In ihrer Festrede entwarf Landrätin Maria Rita Zinnecker ein Bild vom Landkreis Ostallgäu „als echtes Erfolgsmodell“. Die drei vormaligen Kreise Marktoberdorf, Füssen und Kaufbeuren seien längst „zu einer Einheit geworden, mit der sich die Menschen identifizieren können“. Eine gute Infrastruktur, die starke Wirtschaft und vielfältige Bildungsmöglichkeiten – Zinnecker: „Wir haben die elf Schulen unter unserer Trägerschaft ins digitale Zeitalter gebracht“ – würden „die Grundlage dafür schaffen, dass die liebenswerten Menschen hier ein gutes Lebensgefühl in einer einmaligen Natur genießen“ dürften. Das von ihr geführte Landratsamt mit seinen mittlerweile 730 Mitarbeitern sei keine verstaubte Behörde mehr, die nur für Bauanträge, Kfz-Zulassungen und die Müllabfuhr zuständig sei, sondern verstehe sich heute „als moderner Dienstleister und Partner der Kommunen und der Wirtschaft“. Dafür stehe auch das Landratsamtsgebäude mit seiner Vierecksform, nachdem der Kreistag bereits 1974 die Entscheidung für einen Neu- und Erweiterungsbau gefällt hatte.



Auch Zinnecker erinnerte an die Anfänge vor 50 Jahren, als es im neuen Landkreis gerade einmal 1,2 Kilometer an Radwegen gegeben und der Kreishaushalt ein Volumen von umgerechnet 25 Millionen Euro aufgewiesen habe. Heute sei das Radwegenetz gut ausgebaut, der Etat umfasse 166,5 Millionen Euro. 1972 hätten 106.000 Menschen im Ostallgäu gelebt, heute seien es über 140.000. Ein großes Verdienst beim Zusammenwachsen des Landkreises komme den Vereinen zu.„Die Vereine sind eminent wichtig“, sagt die Landrätin.



„Ausdrücklich hervorheben“ wollte sie die gute Arbeit, die ihre Vorgänger als Landräte geleistet hätten. Johann Fleschhut, der im Jahr 2014 nach der Schließung des Marktoberdorfer Krankenhauses und zwei Wahlperioden abgewählt worden war, wurde von den Festgästen mit herzlichem Applaus bedacht. Adolf Müller hingegen, der 2002 als einer der dienstältesten Landräte Bayerns in den Ruhestand gegangen war, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Festakt teilnehmen. Der Dank der Landrätin, die 2014 übrigens als erste Frau in Bayern in dieses Amt kam, galt nicht zuletzt auch der kreisfreien Stadt Kaufbeuren für die gute Zusammenarbeit etwa auf dem Gebiet der Kliniken. Oberbürgermeister Stefan Bosse hatte zu diesem Zeitpunkt das Modeon allerdings schon wieder verlassen.



Unter dem Motto „gemeinsam kommt man weiter als allein“ würdigte Zinnecker auch die überörtliche Zusammenarbeit etwa im Tourismusverein und im Landschaftspflegeverband.



„Die Gebietsreform von 1972“, zog Maria Rita Zinnecker ihr Fazit, „hat sich bewährt.“ So sei auch die Entscheidung, Marktoberdorf zur Kreisstadt zu machen, eine richtige gewesen: „Eine Kreisstadt sollte in der Mitte des Landkreises liegen.“ Die Reise im Ostallgäu sei „stetig nur bergauf“ gegangen, sagte die Landrätin, die unter dem Beifall der Festgäste außerdem versprach: „Wir bleiben dran und sind nie fertig!“



Dass das Dranbleiben offenbar nicht die schlechteste Idee ist und auch im Ostallgäu nicht alles Gold ist was glänzt, legte die Landkreis-Legende Waltraud Mair alias Meichlböcks Zenta in ihrem heftig beklatschten Auftritt offen. Sie wolle „jetzt nicht sagen“, postulierte die Mundartdichterin und Faschingsmacherin etwa, dass ihr Heimatort Bidingen „am Arsch der Welt liegt“. Aber: „Man sieht ihn von dort aus schon recht gut.“ So gebe es „keinen Öpenf, am Schluss mit Vogel-F“: „Wir haben nur den Schulbus.“ Mit dem fahre sie von Zeit zu Zeit „nach Oberdorf, um in den wenigen Läden, die’s noch gibt, meine Besorgungen zu machen“. Zenta: „Nach Beura muscht aber au net fahra, weil’s da no minder isch!“



Das Beste an einem Festakt sei ja, sinnierte sie, „dass es am Ende etwas kostenlos zu essen gibt“. Als guter Gast habe sie sich natürlich ein Geschenk überlegt und unter den drei Heiligenbildern aus ihrem Bestand das des St. Josef ausgesucht. Der gelte schließlich als Patron der Arbeiter und sei damit bestens für die Beschäftigten des Amtes samt seinen Beamten geeignet.



Zuvor hatte es die Radlergruppe mit Viola und Tobias Guggemos, Maxi Kinker und Wolfi Friedl geschafft, in ihrem Beitrag jeden Ort des Landkreises Ostallgäu abzustrampeln. Lediglich „diesen schwarzen Fleck da“ meide man, „weil die in Beura heut nix zu feiern hant“.



Einen gehörigen Anteil am Gelingen des Festakts hatten das Marktoberdorfer Bläserensemble, die Obermindeltaler Alphornbläser und das Kreisblasorchester, die die Feier musikalisch umrahmten. Vor allem Letzteres brachte nicht nur mit dem Florentinermarsch viel Schwung in den Saal, unermüdlich angetrieben von seinem Dirigenten Stefan Reggel.



Zurück zu Markus Söder. Neben weiteren (Polit-)Größen wie Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Bischof Bertram Meier, der aus Buchloe stammt, sowie Schwabens Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner gratulierte der bayerische Regierungschef per Videobotschaft zum runden Geburtstag. Der Freistaat sei „stolz auf diesen Top-Landkreis“, es gebe „kein Ranking, in dem das Ostallgäu nicht ganz weit vorne liegt“. Söder: „Der Landkreis Ostallgäu ist nicht nur einer der erfolgreichsten Landkreise in Bayern, sondern in ganz Deutschland.“



Was den Festakt 2022 im Übrigen noch von einem aus dem Jahr 1972 unterschied: Das Kreisblasorchester stimmte zusammen mit den Gästen am Ende nicht die Bayernhymne oder das Deutschlandlied an, sondern die Europahymne. „Aus absoluter Solidarität“, wie Landrätin Maria Rita Zinnecker sagte.