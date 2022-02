Freigestellt, weil nicht geimpft

Von: Angelika Hirschberg, Matthias Matz

Ein anonymer Hilfeschrei erreichte den Kreisbote. Nicht immunisierte Pflegekräfte machen auf die Folgen der Impfpflicht in der Gesundheitsbranche aufmerksam. © Kreisbote

Landkreis – Überlastung, Angst vor Ansteckung und jetzt die Impfpflicht. Pflegekräfte schlagen Alarm und machen vielerorts in Brandbriefen auf ihre Situation aufmerksam.

Auch die Redaktion des Kreisbote erreichte ein anonymes Schreiben. In ihm wehren sich Beschäftigte aus Klinikbetrieb und Pflege gegen die ihnen auferlegte Impfpflicht. „Wertlos, weil ungeimpft“ lautet ihr Vorwurf an den Gesetzgeber. Wie aber reagieren Arbeitgeber der Region, beispielsweise die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf die Nachweispflicht und die Sorgen ihres Personals? Auf Nachfrage äußert sich Kliniksprecherin Gabriele Apfelbacher zu den gesetzlichen Vorgaben und einer etwaigen Kündigungswelle.



Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten müssen bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung vorlegen. Geschieht dies nicht, wird das Gesundheitsamt informiert (siehe auch unten stehender Artikel). Gabriele Apfelbacher vom Klinikverbund weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das weitere Prozedere momentan noch nicht abschließend bekannt sei. „Wir sind zuversichtlich, durch unsere nochmals intensivierte Impfkampagne eine sehr hohe Impfquote zu erreichen, um unserem Versorgungsauftrag nachkommen zu können,“ so die Sprecherin im Namen des Klinikverbunds.



„Impfpflicht ohne mich“

Die Verfasser des anonymen Schreibens wiederum weisen plakativ darauf hin, dass „auch in Kaufbeuren und Umgebung viele Menschen durch die geplante Impflicht in Gesundheits- und Pflegeberufen von Arbeitslosigkeit bedroht sind“. Dem Brief sind zahlreiche Urkunden, Ausbildungszertifikate und Arbeitsverträge beigefügt, die die Qualifikation der Verfasser in ihren jeweiligen Berufen als Krankenschwestern, Altenpfleger, Physiotherapeuten oder Heilerziehungspfleger herausstellt. „Gekündigt am 16. März 2022“ haben sie handschriftlich und in Farbe auf eines der Zertifikate geschrieben. Und: „Nach über 25 Jahren Berufserfahrung wertlos, weil ungeimpft“. In ihrem Brief heißt es weiter: „Die Konsequenzen treffen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Pflege- beziehungsweise Hilfsbedürftige gleichermaßen.“



Droht also eine Kündigungswelle in der Pflege? Gabriele Apfelbacher betont, dass es in einem Krankenhaus immer eine gewisse Fluktuation gebe. „Mitarbeiter geben jedoch nicht immer an, warum sie kündigen,“ sagt sie. „Uns sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Kündigungen ausdrücklich wegen der kommenden einrichtungsbezogenen Nachweispflicht bekannt.“ Die Klinikleitung rechne nicht mit vielen Kündigungen.



Generell jedoch sehe der Klinikverbund in der Covid-Schutz­impfung den einzigen Weg aus der Pandemie. Deshalb plädiert das Krankenhaus auch für eine allgemeine Impfpflicht. Es sei klar, dass eine eingeschränkte Pflicht alleine nicht ausreichen werde, so die Kliniksprecherin. „Eine Impfpflicht, die nur für eine Branche gilt, wird nicht verhindern, dass weiterhin unzählige Ungeimpfte in die Krankenhäuser eingeliefert werden.“