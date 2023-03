„Inklusive dir!“ Aktionswoche zur Inklusion im Landkreis Ostallgäu

Für die Aktionswoche in Marktoberdorf, Kaufbeuren und im ganzen Landkreis werden noch Projekte gesucht. © Veranstalter

Landkreis/Kaufbeuren – Heuer findet erstmals die Aktionswoche „Inklusive dir“ in Kombination mit dem Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“ statt. Vom 17. bis 23. Juni haben Interessierte die Möglichkeit, im gesamten Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren an Aktionen teilzunehmen. Die Aktionswoche gipfelt am 24. Juni in einem Aktionstag in Marktoberdorf.

Im Rahmen der Aktionswoche „Inklusive dir!“ und dem Aktionstag „Jugend und Menschen mit Behinderung“ sollen Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden – mit dem Ziel, „Inklusion“ zu erleben und gemeinsam Spaß zu haben.

Im Rahmen der Aktionswoche werden im Landkreis und in der Stadt Kaufbeuren Aktionen stattfinden. Um die Woche möglichst bunt zu gestalten, möchte der Kreisjugendring und die Offene Behindertenarbeit möglichst viele Jugendverbände, Jugendgruppen, Kommunen und Organisationen aufrufen, sich zu beteiligen. Die Projekte können vom gemeinsamen Kochabend, über Ausstellungen, Kinoabende oder Sport-Turniere reichen – die Inklusion soll im Mittelpunkt stehen. Alle Interessierten aus dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren können für den Aktionstag noch bis zum 13.März und für die Aktionswoche noch bis zum 31.März unter www.inklusivedir.de ihre Aktion anmelden.

Am Aktionstag können sich Vereine und Organisationen auf dem Marktplatz in Marktoberdorf präsentieren. Auf die Teilnehmer wartet dort ein buntes Programm.



Wie das Landratsamt mitteilt, handelt sich bei der Aktionswoche um ein Projekt des Kreisjugendrings Ostallgäu und der Offenen Behindertenarbeit Kaufbeuren/Ostallgäu. An der Aktionswoche und am Aktionstag kann jede und jeder Interessierte egal ob jung oder alt, Menschen mit oder ohne Behinderung, teilnehmen.