Stammtisch für Ehrenamtliche aus dem Bereich Asyl und Integration

Ehrenamtliche wanderten gemeinsam zur Bergmangalpe und kehrten dort ein. © Landratsamt Ostallgäu

Landkreis – Als Zeichen der Anerkennung hat die Stelle für Kommunale Integration des Landratsamtes Ostallgäu Ehrenamtliche im Bereich Asyl und Integration auf eine Wanderung mit anschließender Brotzeit auf die Bergmang Alpe in Ruderatshofen eingeladen.



Im Ostallgäu engagieren sich immer mehr Menschen für die Unterstützung von zugewanderten Menschen – gerade in den vergangenen Monaten haben das Engagement und die Hilfsbereitschaft in den Gemeinden wieder zugenommen. „Ohne den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen wäre die Integration nicht möglich“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Nur mit deren Unterstützung kann es uns auch weiterhin gelingen, dass neuzugewanderte Menschen einen guten Start bei uns haben und die Chance bekommen, bestmöglich in unsere Gesellschaft eingegliedert zu werden.“



Als Dankeschön für dieses Engagement stand im Juli ein ganz besonderer Stammtisch auf dem Programm: Vom Parkplatz aus führte eine halbstündige Wanderung zur Bergmang Alpe, auf der bei Gesprächen und Bergpanorama zusammen gegessen wurde.



„Es war eine prima Stimmung an den Tischen“, freuten sich Isabel Costian, Julia Jäkel und Christina Panje vom Team der Kommunalen Integration, das während der ganzen Zeit für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung gestanden und den Abend organisiert hat.



Der Stammtisch für Ehrenamtliche hat sich in den vergangenen Jahren als regelmäßiger Termin der Stelle für Kommunale Integration etabliert. Etwa alle zwei Monate treffen sich Ehrenamtliche aus dem Bereich der Integration gemeinsam mit der Stelle für Kommunale Integration. An den Treffen nehmen auch immer die Ausländerbehörde sowie je nach Thema weitere Fachstellen teil, wie beispielsweise die Caritas Migrationsberatung und Flüchtlings- und Integrationsberatung.



Der nächste Stammtisch findet am 20. September 2022 im Landratsamt Ostallgäu statt. Weitere Infos unter www.ostallgaeu.de/integration. Anmeldung bis eine Woche vorher über integration@ostallgaeu.de.