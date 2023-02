Schuleingangsuntersuchungen nun doch dezentral in Kitas vor Ort

Schuleingangsuntersuchungen für angehende Erstklässler können nun doch in den Kitas durchgeführt werden - was Eltern Terminstress ersparen wird. © Ulli Decker/dpa

Landkreis – Die Schuleingangsuntersuchungen werden auch in diesem Jahr in Kindertagesstätten vor Ort stattfinden. Das Gesundheitsamt Ostallgäu hat die Planungen geändert, wonach ein Teil der Untersuchungen zentral im Landratsamt in Marktoberdorf hätte stattfinden sollen. Hintergrund für diese Planungen war die sogenannte Reformierte Schuleingangsuntersuchung, die umfangreicher als die bisherige sein wird. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit (LGL) und Lebensmittelsicherheit hatte daher empfohlen, diese in zentralen Räumlichkeiten durchzuführen.

Nachdem betroffene Eltern und Gemeinden die durch eine zentrale Untersuchung anfallenden Fahrzeiten, die Notwendigkeit Urlaub zu nehmen und auch Aspekte des Klimaschutzes vorgebracht hatten, hat das Gesundheitsamt die Planung nochmals überdacht. Das Gesundheitsamt werde die Erfahrungen mit der Reformierten Schuleingangsuntersuchung aus diesem Jahr auswerten und dann rechtzeitig entscheiden, ob die Vor-Ort-Untersuchung auch künftig beibehalten werden kann, heißt es aus dem Landratsamt.

Als Grund für die fachliche Empfehlung nannte das LGL die bessere Eignung zentraler Räume für eine standardisierte Untersuchungssituation, weniger störenden Umgebungslärm sowie den Einsatz von Messinstrumenten ohne transportbedingte Ungenauigkeiten. Außerdem sei bei einem auffälligen Screening auch gleich ein Amtsarzt vor Ort. Das Gesundheitsamt hatte sich aufgrund dieser Empfehlung zunächst dazu entschieden, die Schuleingangsuntersuchung für einen Teil der Gemeinden zentral im Landrats­amt durchzuführen.



Die Schuleingangsuntersuchung ist in allen deutschen Bundesländern eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung. Sie findet auf Einladung des Gesundheitsamtes in den zwei Jahren vor der Aufnahme in die erste Jahrgangsstufe der Grundschule statt. Die Eltern erhalten über die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Schule. Durch die Schuleingangsuntersuchung können gesundheitliche oder entwicklungsbezogene Einschränkungen eines Kindes, die für den Schulbesuch von Bedeutung sind, frühzeitig festgestellt werden.