Bauern überreichen Forderungen an Ministerin Kaniber

Von: Felix Gattinger

Wahlkampf-Inszenierung im Kuhstall: Ministerin Kaniber (3. v. li.) demonstriert Nähe zu den Bauern. Doch im Untergrund brodelt es. © Foto: Gattinger

Ruderatshofen/Ostallgäu – Der Streit um die Umsetzung der neuen Düngeverordnung geht in die nächste Runde. Im Nachgang zu den Diskussionen beim Grünlandtag, als Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bei ihrer Rede versucht hatte, die Wogen zu glätten (wir berichteten), ist es zu einem kurzen Treffen zwischen der Ministerin und einigen Günzacher Bauern gekommen, die sich um ihren Sprecher, den Landwirt Rudolf Rauscher, formiert hatten.

Auch zwei Vertreter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft waren bei dem Gespräch zeitweise zugegen, als die Bauern der Ministerin eine Auflistung ihrer Wünsche beziehungsweise Forderungen übergaben, die sich auf die Emissionsuntersuchungen im Kemptener Spitalhof beziehen, dem Hauptversuchsstandort für Grünlandversuche in Bayern.

Praxisnähere Versuche gefordert

Dort, fordern die Bauern, sollten nicht nur weitere Versuche getätigt werden (dies hatte die Ministerin bereits angekündigt), sondern auch praxisnähere Untersuchungen. So sollten beispielsweise die Messungen der Emissionen über einen längeren Zeitraum erfolgen, berichtete Landwirt Rauscher dem Kreisboten. Es sei nämlich durchaus erforderlich zu ergründen, was im Freilandversuch bei 10 Liter Regen pro Quadratmeter auch nach 10 Tagen noch an Emissionen messbar ist. #Der Stickstoff soll ja in den Boden und nicht in die Luft#, so Rauscher.

In Eigenversuchen hatten die Bauern nämlich ihre Befürchtung bestätigt gesehen, dass die im Schleppschuhverfahren ausgebrachte Gülle nicht versickert, sondern auch bei Regen auf dem Gras liegen bleibt, mit ihm empor wächst und schließlich abgemäht und zu Futter verarbeitet wird. Dieser Befürchtung hatten die Bauern beim Grünlandtag in Form eines Plakats Ausdruck verliehen, das ein garniertes Käsebrot in zweifacher Weise darstellt: Einmal sauber und einmal mit getrockneter Gülle garniert. Dazwischen die Frage: „Was wäre Ihnen lieber, Frau Kaniber?“

„Wie wollen Sie ihr Schnittchen?“ So schmieren die Landwirte der Ministerin ihre Befürchtungen aufs Brot: © Foto: Gattinger

Weitere Gespräche anberaumt



Bei der kurzen Unterredung nahm die Ministerin die Vorschläge der Bauern zur Kenntnis und kündigte ein weiteres Treffen in drei bis vier Wochen an, bei dem diese vertieft besprochen werden sollen. Klar müsse aber sein, so die Ministerin weiter, dass es ohne wissenschaftlich belastbare Ergebnisse keine Ausnahmen geben könne. Und diesen Ergebnissen müssten sich dann wirklich auch alle stellen. Grundsätzlich aber, so Kaniber, könnten die Vorschläge der Bauern die Grundlage für eine kooperative Zusammenarbeit werden.



Hintergrund des Konflikts ist die 2016 festgelegte NEC-Richtlinie der Europäischen Union, die fordert, dass die Ammoniakemissionen wegen ihrer Umweltauswirkungen bis 2030 um 29 Prozent verringert werden müssen. Das erfordert beim Düngen von Grünland eine sehr bodennahe Ausbringungstechnik der Gülle über das sogenannte Schleppschuhverfahren (wir berichteten). Neben der Angst vor einer gesundheitlichen Schädigung ihrer Tiere treiben die Bauern auch die Kosten um, welche die neue Ausbringungstechnik für sie bringt: Sie rechnen derzeit mit Beträgen zwischen 80.000 und 200.000 Euro.