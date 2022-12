Zahlreiche Unfälle mit Verletzten wegen Schnee- Eisglätte am Samstag

Der Temperatursturz am Wochenende sorgt im Landkreis für Schnee- und Eisglätte. (Symbolfoto) © dpa/ Christian Ohde

Ostallgäu - Aufgrund der extrem glatten Straßenverhältnisse und nicht ausreichend angepasster Fahrweise hat es am vergangenen Samstag, 10. Dezember, im Landkreis zahlreiche Unfälle gegeben, bei denen auch Personen verletzt wurden.

Auf der Kreisstraße zwischen Lechbruck und Halblech zu einem Unfall. kam laut Polizeibericht ein 25-jähriger Mann aufgrund von Schneeglätte in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Pkw blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeitweise kam es während der Unfallaufnahme und der Abschleppung zu leichten Verkehrsbehinderungen. Den Mann erwartet zudem ein Bußgeld sowie ein Punkt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit..

Am Nachmittag desselben Tages ereignete sich bei Halblech auf der B17 ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Ein 20-Jähriger wartete mit seinem Pkw auf der Straße, bis er nach links abbiegen konnte. Dies bemerkte eine nachfolgende 23-jährige Pkw-Fahrerin zu spät. Trotz eingeleitetem Bremsvorgang rutschte die Frau aufgrund der Schneeglätte nahezu ungebremst in das Heck des wartenden Pkw. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1.500 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzten. Die 23-Jährige erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Am selben Tag ereigneten sich auch im Bereich der Polizeiinspektion Marktoberdorf mehrere Unfälle aufgrund von Straßenglätte. Zwischen Oberthingau und Görisried kam ein 22-jähriger Pkw-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, rutschte von der Straße und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Er wurde dabei leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Oberthingau unterstützte mit 5 Einsatzkräften.

Im Gewerbegebiet Biessenhofen/Altdorf geriet eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Gartenzaun. Ebenfalls ins Schleudern kam ein 46-jähriger Pkw-Fahrer von Schongau kommend kurz vor dem neuen Tunnel bei Bertoldshofen. Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke.

Am Bahnübergang am Langweg in Marktoberdorf geriet ein 23-Jähriger mit seinem Pkw ins Rutschen und fuhr gegen einen Baum sowie gegen ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand bei den vier Unfällen bei Marktoberdorf ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 25.000,00 Euro.