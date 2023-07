Auszeichnung für Ostallgäuer Unternehmer Manfred Rietzler

Von: Felix Gattinger

Stolz auf Urkunde und Relief: Unternehmer Manfred Rietzler mit Staatsminister Markus Blume © Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst/Axel König

Ostallgäu/München – Vergangenen Dienstag ist der aus dem Ostallgäu stammende Technologieunternehmer und Kunstmäzen Manfred Rietzler in München mit der Auszeichnung „PRO MERITIS SCIENTIAE ET LITTERARUM“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst geehrt worden.

„Sie verkörpern das bayerische Erfolgsrezept Hightech und Heimat. Sie denken international und engagieren sich lokal. Durch Sie wurde das Festspielhaus Neuschwanstein zu einer Allgäuer Erfolgsgeschichte,“ so Staatsminister Markus Blume in München bei der Übergabe der Auszeichnung an Rietzler.

Manfred Rietzler ist in Marktoberdorf geboren und aufgewachsen. Seit fast 20 Jahren lebt der Unternehmer in Thailand, wo er unter anderem die Technologie für den elektronischen Reisepass entwickelt hat. Zudem ist er an vielen innovativen und erfolgreichen Firmen beteiligt.

Rietzler gilt als Unterstützer und Mäzen für die Kultur im Allgäu. Gerade das Festspielhaus Neuschwanstein verdankt ihm seine Erfolgsgeschichte: Durch eine jahrelange Vollfinanzierung aus eigenen Mitteln, konsolidierte der Unternehmer das Theater, das 2016 vor dem Aus gestanden hatte. Dadurch konnte der Spielort gerettet und ein dauerhafter Spielbetrieb ermöglicht werden.

Seit dem Jahr 2000 verleiht das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Auszeichnung PRO MERITIS SCIENTIAE ET LITTERARUM an herausragende Persönlichkeiten für deren Verdienste um Wissenschaft und Kunst, seit 2008 in Form eines Bronze-Reliefs. Ziel dieser Ehrung sei neben der Würdigung dieser Persönlichkeiten, Kultur als Einheit zu begreifen, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums: Wissenschaft und Kunst sollten als zwei Seiten derselben Medaille wahrgenommen werdens. Pro Jahr werden grundsätzlich bis zu acht Auszeichnungen vergeben.