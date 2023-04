„Osterhäsin“ auf Helfersuche - Der Kreisbote wünscht frohe Ostern!

Kreativ zum Ferienbeginn: Am letzten Schultag vor Ostern hat Schulweghelferin Stephanie Klaunzler ihren ehrenamtlichen Dienst als „Osterhäsin“ angetreten. © privat

Kaufbeuren/Ostallgäu – Liebe Leserinnen und Leser! Nach dem langen Winter ist der Frühling endlich da, die Fastenzeit geht zu Ende und wir feiern das Fest der Auferstehung. Aus diesem Anlass wünscht Ihnen der Kreisbote Kaufbeuren ein fröhliches und gesegnetes Osterfest und schöne Feiertage!

Und nun zu der Frage, welche Geschichte sich hinter unserem Titelbild verbirgt: Die „Osterhäsin“ heißt im wirklichen Leben Stephanie ­Klaunzler und engagiert sich ehrenamtlich als Schülerlotsin – mit einer kreativen Besonderheit: An jedem letzten Schultag vor den Ferien tritt Stephanie Klaunzler ihren Lotsendienst für die Kinder in einer thematisch passenden Verkleidung an: vor Allerheiligen als Halloween-Hexe und zu Weihnachten als Weihnachtsmann oder Christkind.



Ihre Mission dabei: Sie möchte alle Menschen in Kaufbeuren und Umgebung dazu ermuntern, sich auch als Schulweghelferinnen und -helfer zu engagieren. Die Sicherheit aller Kinder, die tagtäglich im lebhaften Berufsverkehr unterwegs sind, liegt Stephanie Klaunzler sehr am Herzen, denn gerade diese kleinen Menschen stehen den Ostereiern in puncto Zerbrechlichkeit in nichts nach. Als Schulweghelfer bewirbt man sich am besten direkt bei den jeweiligen Schulen in der Nachbarschaft.