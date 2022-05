Pandemielager soll zukünftig Versorgungssicherheit ermöglichen

Nachhaltig und präventiv

Von Stefan Raab

Buchloe – Können Sie sich noch an die ersten Aprilwochen vor zwei Jahren erinnern? Von heute auf morgen benötigte das Altenheim in Waal dringend Schutzkleidung und Schutzmasken, um Heimbewohner und Mitarbeiter gegen Ansteckungen mit dem Coronavirus zu schützen (Kreisbote berichtete). Wie bekannt, waren zu Beginn der Pandemie die benötigten Artikel nur in geringem Umfang erhältlich. Das solle nicht noch einmal passieren, stellte Achim Theiler zum 50. Firmenjubiläum der Franz Mensch GmbH, einem Schutzbekleidungs-Hersteller aus Buchloe, klar. Der Geschäftsführer, der zusammen mit Bruder Axel Theiler das Unternehmen leitet, ist sich sicher, dass auch zukünftig Viren eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft darstellen und unsere Gesundheit gefährden könnten: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“.

Aus diesem Grund hätten die beiden Brüder das größte private Pandemielager in Deutschland angelegt. Seit wenigen Wochen ist das neue Depot in Betrieb und hat Platz für 20.000 Paletten, was in etwa 300 Lkw-Zügen entspricht. 20 Meter hoch ist das neue Flaggschiff der Franz Mensch GmbH in Buchloe, das mit Photovoltaikanlagen ausgestattet ist und sämtliche Gebäude wie das Verwaltungsgebäude mit 1.200 Quadratmeter, ein Hochregallager mit 44.000 Paletten und eine 1.200 Quadratmeter große Logistikhalle auf dem Firmengelände selbständig mit Strom versorgt. Der besondere Clou: ein kleines, schwarzes Mobil zwischen den in Blau und Orange getünchten Lagergängen, das an einen Gabelstapler mit Aufzugfunktion erinnert und von einem Lagermitarbeiter bis in 20 Meter Höhe sicher und nahezu lautlos gesteuert wird. Auf diese Weise könnten bestellte Waren zuverlässig an Kunden ausgeliefert und damit einer Versorgungsknappheit von Schutzartikeln entgegengewirkt werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.



+ Axel Theiler, Geschäftsführer des Buchloer Schutzbekleidungs-Hersteller Franz Mensch GmbH, stellt Landrätin Rita Maria Zinnecker und dem Ersten Bürgermeister Robert Pöschl seine Produkte wie Einmal- und Arbeitshandschuhe, Mundschutz, Masken und Bio-Verpackungen vor © Raab

Im Hochregallager hingegen kommt kein einziger Mitarbeiter zum Einsatz. Unentwegt bewegen sich fünf Maschinen, wie von unsichtbarer menschlicher Hand dirigiert, im Warenlager hin und her. In drei Minuten können sie von einer zur anderen Seite fahren, um ungefähr 95 Prozent der eintreffenden Aufträge selbständig abzuwickeln. Bestellungen über den Webshop franz-mensch.de, die das firmeninterne Computersystem verbucht, werden nämlich an die geschäftigen Automaten weitergeleitet. Das sagte bei einer Begehung des Lagers der Logistikleiter Alexander Röder, der seit zwölf Jahren im Unternehmen ist und als Auszubildender seine Karriere hier begann. Allerdings könne für die finale Kommissionierung auf menschliche Arbeit nicht verzichtet werden, ergänzte der erfahrene Logistiker.



Die Franz Mensch GmbH, die 1972 einst in einer Garage von Franz Mensch gegründet wurde, hat sich heute zu einem rund 200 Mitarbeiter starken Unternehmen entwickelt. Mit Produkten wie dem Einweghandschuh sowie der Mundschutz- und Atemschutzmaske, erwirtschaftete der Schutzbekleidungs-Hersteller zusammen über 100 Millionen Euro Umsatz jährlich. In den nächsten zehn Jahren, so Achim Theiler, solle der Umsatz verdoppelt und Dependancen in anderen europäischen Ländern aufgebaut werden. Zwar bezeichnet die Unternehmensleitung nach eigenem Bekunden den Klimawandel als „Herzens-Thema“ und stellt nachhaltiges Handeln in den Vordergrund (Achim Theiler: „Nachhaltigkeit ist wichtig, weil wir glauben, dass wir etwas tun müssen“), jedoch wird der Franz Mensch-Bestseller, der Nitrilhandschuh Safe Light, auf Erdölbasis hergestellt. Hygiene hat wohl erst einmal Vorrang vor nachhaltigen Lösungen, obgleich andere angebotene Produkte wie Pappbecher und Pappgeschirr zu 100 Prozent recycelbar sind. Auf jeden Fall solle das neue Pandemielager möglichst schnell eine Zertifizierung für eine CO2-Neutralität erhalten, erklärte Achim Theiler. So betrachtet, blickt die Franz Mensch GmbH nachhaltig und präventiv in die Zukunft.