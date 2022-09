Passion: Neue Fassung zur Spielzeit 2023 – Mehr Fluss im Spiel – Das Abendmahl mehr betonen

Von: Johannes Jais

Teilen

Spielleiter Florian Werner (vorne) mit Michael Daigeler (1. Vorsitzender) und Lucia Kellner (2. Vorsitzende) im Passionsspielhaus Waal. Auf der Bühne sind beim Tag des offenen Theaters Kinder spielerisch an kurze Szenen herangeführt worden. © Jais

Waal – Die Passion, die 2023 in Waal auf die Bühne kommt, unterscheidet sich wesentlich von bisherigen Aufführungen. Spielleiter Florian Werner (Landsberg) hat eine neue Fassung ohne Dialekt geschrieben.

Die Handlung soll fließender sein, keinesfalls soll eine Szene nach der anderen abgespult werden. Das Abendmahl nach der Pause soll mehr Gewicht bekommen. Dies und einiges andere mehr war am Tag des offenen Theaters im Passionsspielhaus zu erfahren.



Seit 400 Jahren erinnert die Passionsspielgemeinschaft Waal an Leid, Tod und Auferstehung Jesu. Das Jubiläum wäre 2021 gewesen; wegen Corona waren Aufführungen jedoch nicht möglich. Das wird 2023 nachgeholt. Auf die Bühne kommt eine neue, zeitgemäße Passion, worin die Blickwinkel verschiedener Zeitgenossen Jesu Christi in den Mittelpunkt gerückt werden.

Erzählt wird, was Nebencharaktere im Volk, unter römischen Besatzern oder was Strippenzieher im Hohen Rat über die große Geschichte der Menschheit und über die Botschaft Jesu gedacht haben.



150 Beteiligte vor und hinter der Bühne

100 Darsteller und Darstellerinnen werden es auf der Bühne sein. Mit Musikern und Helfern vor und hinter der Bühne sind es 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Einige Interessierte konnten neulich beim Tag des offenen Theaters gewonnen werden; sie haben Zettel ausgefüllt und sich bereit erklärt, im Passionsspiel 2023 mitzuwirken.

„Wer war noch nie dabei?“ Spielleiter Florian Werner (51) schaute von der Bühne hinunter fragend in die Besucherreihen des Theaters. Etliche hoben den Finger. Es werden also einige erstmals dabei sein. Erfahrung spielt dabei genauso wie Alter oder Herkunft keine Rolle.



Probenbeginn für das zirka vierstündige Stück (mit Pause) ist nach den Herbstferien. Die Rollenverteilung soll, wie Florian Werner ankündigte, Mitte Oktober erfolgen. Die Aufführungen finden dann in drei Blöcken jeweils Samstagabend und Sonntagnachmittag statt: vom 6. Mai bis 21. Mai 2023, dann vom 24. Juni bis 9. Juli und nach den Sommerferien vom 16. September bis zum 8. Oktober.



20 Aufführungen sind geplant, wie Michael Daigeler als 1. Vorsitzender und Lucia Kellner als 2. Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft informierten. Das Theater fasst knapp 600 Zuschauer. Bei der Terminierung wird auf die Pfingstferien und auf die langen Sommerferien Rücksicht genommen. Außerdem will man nicht an dem Wochenende Aufführungen ansetzen, wenn Mitte Juli der Kunsthandwerkermarkt in Waal stattfindet.



Erstmals mit einem Orchester

Neu ist, dass anders als in den drei Spieljahren mit der schwäbischen Passion (2001, 2009 und 2015) nächstes Jahr zusätzlich zu den Chorsängern auch noch Instrumentalisten mit dabei sind. Violinen, Bratschen und Celli werden die Stimmung musikalisch „unterstreichen“.

Chor und Orchester werden von Dietmar Ledel einstudiert, der im Gottesdienst zum Auftakt für den Tag des offenen Theaters eine Messe von Charles Gounod dirigierte. Zelebriert hatte den Gottesdienst Pater Jerry Kurian, der Kaplan aus Waal. Zusammen mit einem Freund aus Italien stand er am Altar. Beide Priester stammen aus Indien.



„Das Abendmahl bekommt die Bedeutung, die es in der Messfeier heutzutage hat“, betont Spielleiter Werner. In der bisherigen Passion kam es ihm gleich nach der Pause etwas „hineingezwängt“ vor. Es handle sich schließlich um das höchste Fest der Juden. Manche Szenen möchte der Autor und Spielleiter aus Landsberg gar einen „kontemplativen“ Charakter verleihen. Der Musik kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu.