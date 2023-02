Personal an Schulen ist zu knapp

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Gerade die Corona-Zeit hat bei Schülern und Schülerinnen in Kaufbeuren große Lernrückstände verursacht. Um diese aufzuholen, fehlt den Schulen vor allem Personal. (Symbolfoto) © Georgios Kefalas / dpa

Kaufbeuren – Alle Zeichen stehen auf Baustelle! Das „Schulbarometer“, eine Befragung von mehr als 1.000 Schulleitern, stellt der schulischen Bildung in Deutschland kein gutes Zeugnis aus. Arthur Müller, Bildungsbeauftragter des Kaufbeurer Stadtrats und Rektor der Konradin-Schule, beleuchtet die Ergebnisse der Umfrage und vergleicht sie mit der aktuellen Situation an den Kaufbeurer Schulen.

Die Robert Bosch Stiftung führt seit 2019 regelmäßig repräsentative Befragungen zur aktuellen Situation der Schulen in Deutschland durch, die unter dem Namen „Deutsches Schulbarometer“ veröffentlicht werden. Die letzte Befragung fand zwischen dem 31. Oktober und dem 16. November 2022 statt.



Personalmangel ist größte Herausforderung

Demnach sehen zwei Drittel (67 Prozent) der Schulleitungen den Personalmangel als größte Herausforderung an ihrer Schule. Ein Fünftel gibt die Digitalisierung und die mangelnde technische Ausstattung (22 Prozent), Bürokratie und Verwaltung (21 Prozent) sowie die eigene Arbeitsbelastung (20 Prozent) an. Die Beschulung von geflüchteten und neu zugewanderten Kindern (11 Prozent) sowie Corona und die Corona-Maßnahmen (9 Prozent) spielen für die Schulleitungen mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Arthur Müller kann diese Einschätzung aus Kauf­beurer Sicht bestätigen. Er sagt: „Dieses Ergebnis spiegelt auch die Situation an Kaufbeu­rer Schulen wider: Beispielsweise sind Schulleitungen oft gezwungen, bei krankheits- oder fortbildungsbedingten Ausfällen von Lehrkräften interne Vertretungslösungen zu finden, da mobile Reserven kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Allein schon die Tatsache, dass an einzelnen Schulen am Schuljahresanfang teilweise noch Studenten ohne Erstes Staatsexamen Klassenführungen übernehmen mussten, zeigt den Personalmangel deutlich auf.“



Da gelte es, Entlastung herzustellen, sind sich die befragten Schulleiter einig. 41 Prozent der Schulleitungen geben an, dass mehr Personal ihren Arbeitsalltag spürbar entlasten würde. Mehr Leitungsstunden und eine geringere Unterrichtsverpflichtung (34 Prozent) sowie die Einstellung von Verwaltungs­assistenzen (28 Prozent) und insgesamt weniger Bürokratie (25 Prozent) sehen die Schulleitungen als wichtigste Maßnahmen, damit sich ihr Arbeitsalltag spürbar entspannt.



Eine positive Wirksamkeit der Corona-Aufholprogramme sieht nur ein Drittel aller Schulleitungen (32 Prozent). An Gymnasien fällt das Urteil noch am positivsten aus (42 Prozent). Insbesondere Schulen in sozial schwieriger Lage und solche mit einem hohen Anteil an Schülern mit Lernrückständen wurden von den Förderprogrammen allerdings nicht erreicht (nur 23 Prozent sehen eine positive Wirksamkeit). Demzufolge geben 70 Prozent der Schulleitungen an, weitere Fördermittel zu benötigen, um die Lernrückstände zu bewältigen.



Das sei in Kaufbeuren ähnlich, so Müller. „Auch wenn die einzelnen Schulen die Möglichkeit hatten, Drittkräfte einzustellen, die diese Aufholprogramme tragen sollten, waren die Stunden begrenzt. Darüber hinaus mussten Schulleitungen selbst versuchen, geeignetes, meist noch nicht für diese Aufgabe qualifiziertes Personal zu finden.“



Unzureichend

Gerade die psychosoziale Versorgung von Schülern ist weiterhin unzureichend. Laut Umfrage sagt die Hälfte der Schulleitungen, die ein jeweiliges Angebot an ihrer Schule haben, dass dennoch der Bedarf nicht ausreichend gedeckt wird. Auch der Rektor der Konradin-Schule kann keine Entwarnung geben, merkt aber an: „Durch bereits umsichtige Planungen und Aufstockungen ist an den meisten Kauf­beurer Schulen Schulsozialarbeit fest verankert. Hier konnten auch einige corona-bedingten Anstiege in der psychosozialen Versorgung abgeschwächt werden.“



Besonders schwierig nennt Müller es, eine ausreichende Förderung in Deutsch für neu zugewanderte Kinder zu gewährleisten. „Wir stoßen an die Grenzen des Machbaren.“ So habe die Konradin-Grundschule im zweiten Halbjahr des Schuljahres 21/22 über 25 Kinder (davon 14 ukrainische, sechs afghanische und fünf syrische Kinder) mit so gut wie keinen Deutschkenntnissen aufgenommen. Selbst in diesem Jahr kamen im Lauf des neuen Schuljahres 12 weitere Schüler in den einzelnen Jahrgangsstufen dazu. Zur ausreichenden Förderung wurden zwar wieder durch Drittkräfte entsprechende Förderstunden eingerichtet. Diese hätten aber aufgrund der geringen Anzahl keinen effektiven und strukturiert aufgebauten Sprachlehrgang zugelassen.



Die Umfrage der Bosch Stiftung kommt zum selben Ergebnis. Insbesondere an Grundschulen sei die Lage dramatisch: Drei Viertel der Grundschulen (71 Prozent) können keine ausreichende Förderung zusichern. Mehr Informationen zum deutschen Schulbarometer unter www.deutsches-schulportal.de.