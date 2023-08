Pfarrer Martin Kugler hört als Dekanatsjugendpfarrer im Ostallgäu auf

Martin Kugler © privat

Landkreis – Nach neun Jahren hört Pfarrer Martin Kugler als Dekanatsjugendpfarrer im Ostallgäu auf. „Ich gehe in Demut. Danke, dass ich Teil eures Lebens sein durfte“, erklärte Kugler vor den anwesenden 100 Jugendlichen und Eltern bei seiner Verabschiedung im Rahmen eines Nach-Konfi-Camp am Walchensee.

Die fünftägige Nach-Konfifahrt war der jährliche Schwerpunkt und Höhepunkt seiner Arbeit. „Ihr konntet es vielleicht nicht mehr hören, wenn ich euch gesagt habe ‚Kinderglück vor Leiterglück‘“, so der Pfarrer bei seiner Abschiedspredigt, „aber das ist genau das, was Jesus als Nächstenliebe gepredigt hat: Auf die anderen achten und schauen, was die brauchen, die uns anvertraut sind.“



Nach seiner Entpflichtung durch den scheidenden Dekan Jörg Dittmar gab es Tränen und Grußworte der Jugendlichen. Doch ganz weg ist Kugler nicht: Er wird weiterhin als Pfarrer im Schuldienst evangelischen Religionsunterricht am Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren geben.