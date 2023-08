Am Limit: Pflegekräfte im St. Georgshof schildern Minister Holetschek ihre Situation

Von: Michael Dürr

Zu Besuch im St. Georgshof: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (hinten) und MdL Angelika Schorer (rechts daneben). Links neben Holetschek Joachim Lipp, Leiter der Einrichtung, und Landrätin Maria Rita Zinnecker. Ganz links Resilienz-Referentin Janice Gondor und Bezirksrätin Ursula Lax, rechts die Teilnehmer des Resilienztrainings. © Michael Dürr

Rettenbach/Landkreis – Alten und Kranken mit hoher Kompetenz und viel Herzblut zu helfen, ihnen bei aller Last ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, das ist für sie erfüllend. Deshalb sind sie in den Pflegeberuf gegangen. Viele von ihnen sind inzwischen aber am Limit – und darüber hinaus, was an der immensen Arbeitsbelastung liegt und mehr noch an zu geringer Wertschätzung und am Geld. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bekam dies einmal mehr zu hören: Bei einem Besuch im St. Georgshof in Rettenbach. Das ursprüngliche Thema – der Start eines Resilienzprogramms – rückte da fast in den Hintergrund.

In der Einrichtung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Auerberg wohnen nach Angaben seines Leiters Joachim Lipp rund 60 Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Weitere 48 Plätze werden im ambulanten betreuten Wohnen in Marktoberdorf, Kaufbeuren und im Georgshof selbst vorgehalten. Insgesamt kümmern sich laut Lipp 100 Beschäftigte um die Menschen – zumindest auf dem Papier. In Wahrheit nämlich fehlt spätestens nach der Pandemie an allen Ecken und Enden Personal. Und weil deshalb (Stichwort Überstunden) die Arbeitsbelastung für die Verbliebenen noch höher ist, sind diese naturgemäß öfter krank.

Neue Intensität

Für Minister Holetschek, der bei seinem Besuch mit MdL und BRK-Präsidentin Angelika Schorer, Bezirksrätin Ursula Lax und Landrätin Maria Rita Zinnecker (alle CSU) gleich eine ganze Polit-Delegation im Schlepptau hatte, war dies im Grunde nichts Neues. Vielleicht aber doch in der Intensität: Sie habe beim Besuch in einer anderen Pflegeeinrichtung einen Patienten gesehen, der augenscheinlich mehrere Tage lang nicht versorgt worden sei, berichtete eine Pflegerin. Und forderte: „Hier sollte die Politik mal genauer hinschauen.“



Eine andere verwies auf die jahrelange intensive Ausbildung in ihrem Beruf, die immense Arbeitsbelastung gepaart mit geringer Wertschätzung, und stellte die rhetorische Frage: „Was habe ich am Ende des Monats davon?“ Wochenend-Dienste etwa, sagte eine weitere, gehörten deutlich besser bezahlt. Im Vergleich zu den Zulagen beispielsweise bei Fendt in Marktoberdorf „ist das bei uns geradezu lachhaft“. BRK-Präsidentin Schorer pflichtete bei: „Wenn ich die Dienste schon mache, möchte ich auch etwas davon haben.“



„Bis zum Alter von 67 ist dieser Beruf nicht machbar.“

Es sei, vermerkte eine dritte Pflegerin, „kein Wunder, dass viele Kollegen nach zehn Jahren sagen, ‚ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr‘“. Personalrätin Meira Strobl schließlich warnte den Minister: „Bis zum Alter von 67 ist dieser Beruf nicht machbar.“ Der CSU-Politiker wiederum warnte, ohne in plumpes Wahlkampfgetöse zu verfallen, die Entscheider in Berlin. Viele Einrichtungen auch in der ambulanten Pflege seien schon heute voll, die Zahl der seelischen Erkrankungen steige immer mehr. Dazu komme der eklatante Fachkräftemangel. Holetschek: „Es nützt uns nichts, wenn wir das System kaputt sparen und quasi mit Ansage an die Wand fahren.“ Stattdessen gelte es, die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte weiter zu verbessern und für eine angemessene Bezahlung zu sorgen. Letzteres schließe auch die Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen mit ein.



„Wir müssen es schaffen, dass mehr Menschen in der Pflege arbeiten wollen“, forderte Ostallgäus BRK-Geschäftsführer Thomas Hofmann. Eine Idee, wie dies gelingen könnte, hatte Resilienz-Referentin Janice Gondor. Man müsse das Interesse am Pflegeberuf schon in der Schule wecken, schlug die Wahl-Nürnbergerin vor. „Die Blickrichtung der nächsten Generation muss weg von der Industrie hin zur Pflege.“ Und Landrätin Zinnecker hinterfragte die Sinnhaftigkeit des gegenwärtigen Ausbildungssystems mit seinen (zu) hohen Standards und ebensolchen Anforderungen. Es gehe darum, möglichst vielen jungen Leuten den Weg in einen Pflegeberuf zu ebnen. Den anwesenden Pflegekräften machte sie Mut: „Seien Sie stolz auf ihren Beruf!“



Damit die Pflegekräfte im St. Georgshof ihren Beruf wieder gestärkt und mit mehr Freude ausüben und psychischen Stresssituationen besser begegnen können, startete am Montag besagtes Resilienztraining mit acht Teilnehmern. Weitere sieben, jeweils zwei Tage dauernde, Kurse mit insgesamt 56 Teilnehmern sind nach den Worten von Leiter Joachim Lipp geplant. Finanziert wird das landesweite Projekt – deshalb auch der Besuch vom Gesundheitsminister – vom Freistaat Bayern mit knapp 18 Millionen Euro.



Gefragt, wo er seine eigene Resilienz auf einer Skala von eins (miserabel) bis zehn (ausgezeichnet) einordne, gab Klaus Holetschek übrigens die Ziffer sieben an. Die Teilnehmer des Resilienztrainings dagegen lagen nach eigener Einschätzung in ihrer überwiegenden Mehrheit nur bei vier bis fünf.