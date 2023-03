Wie der Arbeitskreis „Artenvielfalt“ ein Naturjuwel in Pforzen schuf

Von: Klaus-Dieter Körber

In Pforzen blühen bald wieder Wildblumen am Wegesrand: ­Hubert Göppel geht davon aus, dass die Flächen ab Mai/Juni eine üppige Blütenpracht entfalten werden. © Foto: AK Artenvielfalt

Pforzen – Voll des Lobes waren die Mitglieder des Pforzener Gemeinderates bei ihrer jüngsten Sitzung, nachdem Hubert Göppel vom Arbeitskreis „Artenvielfalt“ seinen Statusbericht zu den Themen „Wettbewerbsprojekt Blühpakt Bayern“ und „Artenreiche Begrünung auf Entwässerungsmulden in der Gräberfeld- und Schwabenstraße“ abgegeben hatte.

Seit Jahren setzt sich die Gemeinde Pforzen für den Natur- und Artenschutz ein. Und seit der Gründung des Arbeitskreises „Artenvielfalt“ wurde dank des unermüdlichen Einsatzes von ehrenamtlichen Helfern auf diesem Gebiet bereits einiges geleistet. So entwickelten sich Pforzen und seine Gemeindefluren dank zahlreicher begeisterter Naturschützer zu einer wahren Oase, wo selbst am Straßenrand in den Entwässerungsmulden dem Betrachter ein farbenprächtiger Wildblumensaum entgegenleuchtet.



Lob aus berufenem Munde

Erfolgreich verlief eine Präsentation der Gemeinde beim Blühpaktwettbewerb „100 Blühende Kommunen“ der Bayerischen Staatsregierung. Pforzen wurde mit seinen beiden eingereichten Vorschlägen „Artenreicher Wildblumensaum am Auwald im Sportpark“ sowie „Feuchtbiotop am Riedgraben und Wildblumensaum an der Bergwerkstraße“ aus einer Vielzahl von Einreichungen ausgewählt und mit einem begehrten „Starterkit“ ausgestattet. Im Juni 2022 ging es los. Die Projektflächen wurden angelegt und Saatmischungen von mehrjährigen Wildblumen ausgesät. Trotz des trockenen Sommers entwickelten sich die Blumen, so Hubert Göppel in seinem Vortrag, erstaunlich gut und zeigten sich von Anfang an als äußerst robust und blühfreudig.



Das fiel auch dem zuständigen Blühpakt-Berater Thomas Stahl auf, der die Maßnahmenumsetzung als sehr gelungen bezeichnete. Mit tatkräftiger Unterstützung durch Mitglieder des örtlichen Sportvereins entstand eine Streuobstwiese und ein aus heimischen Beerensträuchern angelegter Heckenrand. Dabei habe sich, wie Göppel erleichtert feststellte, alles wunderbar entwickelt. Königskerzen, Salbei, Flockenblumen sowie Färber-Hundskamillen und viele andere Arten würden bereits jetzt nach so kurzer Zeit eine äußerst artenreiche Magerrasenflora bilden, die zahlreichen Insekten eine willkommene Nahrungsquelle bietet. Auch die Umgestaltungen des Wegrandes und des Gewässers an der Bergwerkstraße hätten laut Blühpaktberater zu einer deutlichen Aufwertung dieser Flächen geführt. Ein wertvolles Biotop, das zwischenzeitlich sogar von Gelbbauchunken zur Laichablage aufgesucht wurde, sei dadurch entstanden.



Als gelungene Aktion bezeichnete Göppel die im Sommer 2021 mit einer Magerrasenmischung angelegten Entwässerungsmulden in den neu geschaffenen Straßen im Neubaugebiet Nord. Diese Wildblumen würden sich – wie beispielsweise in der Gräberfeldstraße – optimal und artenreich entwickeln. Auch technisch zeige sich diese als Pilotprojekt angelegte Art der Straßenentwässerung allen Anforderungen gewachsen. Damit konnte in der Praxis bewiesen werden, dass ein derartiges neues Entwässerungskonzept nicht nur technisch funktioniert, sondern auch ökologisch von Nutzen sei. Dies habe den Entschluss reifen lassen, eine Wiederholung in analoger Form im Neubaugebiet Süd „Am Wertachgraben“ zu starten.



Bürgermeister Herbert Hofer dankte Hubert Göppel und seinen treuen Helfern für die geleistete Arbeit in all den Jahren und würdigte das ehrenamtliche Engagement als wertvollen Beitrag für gelebten und praktizierten Natur- und Artenschutz.