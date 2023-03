Dem Biber den Appetit verderben

Von: Klaus-Dieter Körber

Weil ansteigende Biberpopulationen entlang der Wertach die Auwaldbestände gefährden, sind am Flusslauf zwischen Leinau und Schlingener Stausee Naturschützer aktiv geworden. © JakubMrocek/panthermedia

Pforzen - In Zusammenarbeit mit dem BUND Naturschutz führte der Arbeitskreis Artenvielfalt Pforzen eine Baumschutzaktion entlang der Wertach durch. Mit insgesamt zehn Personen wurden auf einer circa fünf Kilometer langen Strecke zwischen Leinau bis kurz vor dem Schlingener Stausee insgesamt an rund 60 landschaftsprägenden Bäumen Metallgitter-Manschetten angebracht, damit diese nicht mehr vom Biber angenagt oder gefällt werden.

Die Arbeiten wurden in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten und dem für Pforzen zuständigen Biberberater Gerhard Northemann geplant, der bei der Aktion auch selbst mit Hand anlegte. Die Metallgitter wurden von der Unteren Naturschutzbehörde kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Wie Hubert Göppel vom AK Artenvielfalt dem Kreisboten erklärt, sei die Sicherung dieser großen Exemplare von Silberweiden und Bergahornbäumen im Auwald der Wertach deshalb so wichtig, weil langfristig nur samenbildende Altbäume eine natürliche Bestandssicherung gewährleisten. Vor allem die Silberweide als typischer Charakterbaum in den Auwäldern entlang unserer Voralpenflüsse ist mittlerweile von der zunehmenden Biberpopulation extrem gefährdet und in ihrem Bestand bedroht. Im Raum Augsburg sollen bereits auf längeren Flussuferstrecken entlang der Wertach alle größeren Bäume dem Biber zum Opfer gefallen sein.

Mit dieser Schutzaktion, so die Naturschützer, soll der Grundbestand an landschaftsprägenden Bäumen gesichert werden. Gleichzeitig hofft man, dass durch diese Maßnahme weitere Naturfreunde dazu ermutigt werden, derartige Schutzmaßnahmen auch an anderen Flussabschnitten durchzuführen.