Pforzen erhält einen Blühpakt-Berater

Von: Klaus-Dieter Körber

5.000 Euro Prämie hat Pforzen bei der Aktion „Blühpakt Bayern“ gewonnen. © Symbolfoto:dpa/Julian Stratenschulte

Pforzen – Für das Projekt „Blühpakt Bayern: Starterkitt – 100 blühende Kommunen“ an dem sich bayernweit insgesamt 256 Kommunen beteiligt haben, hatte auch die Gemeinde Pforzen eine Bewerbung beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eingereicht. Nach eingehender Prüfung und Bewertung der Bewerbungen, erhielt dieser Tage die Gemeinde Pforzen die erwünschte Zusage. Pforzen ist damit eine der „100 blühenden Kommunen“ und erhielt daraufhin eine finanzielle Starthilfe in Höhe von 5.000 Euro sowie die Möglichkeit, bei ihren geplanten Unternehmungen auf entsprechende Beratungsleistungen zurückgreifen zu können.

Fortan wird als Blühpakt-Berater vonseiten der Regierung von Schwaben Thomas Stahl der Kommune in allen Fragen zur Seite stehen. Im Rahmen der jüngst stattgefundenen Gemeinderatssitzung stellte Hubert Göppel vom Arbeitskreis „Artenvielfalt“ das nun akut gewordene Projekt dem Gremium vor. Zwischenzeitlich, so Göppel, wurde zwischen dem Freistaat und der Gemeinde Pforzen ein Kooperationsvertrag geschlossen. Darin seien vor allem die Einhaltung ökologischer Richtlinien geregelt. Zahlreiche Biodiversitäts-Projekte sind im Rahmen dessen vorgesehen. Unter anderem die Streuobstanlage, Hecken- und Waldrandgestaltung am „Sportpark“, die Anlage eines artenreichen Magerrasens mit Waldsaum und Entwässerungsgraben im Bereich „Bergwerkstraße und Riedgraben“, sowie die Anlage einer Blühwiese im Neubaugebiet „Am Wertachgraben“.



Einsaat mit regionalem Saatgut

Für die Waldrandgestaltung im Osten des Sportparkes sei die Einsaat mit regionalem Saatgut für die Schotterflächen und die Magerwiese geplant, so Göppel. Nachdem dieser Bereich vollsonnig ausgerichtet und daher hinsichtlich Kleinklima gut für einen artenreichen Trockenrasen geeignet ist, sollen hier vor allem Blühpflanzen aus dem Voralpenland angesiedelt werden, erklärte das Arbeitskreismitglied. Eine Musterfläche könne für die weiteren Renaturierungsprojekte entlang der Wertach herangezogen werden. Das Ganze hätte dann das Potenzial zu einem zentralen Anlaufpunkt für Jung und Alt zu werden und könnte auch als Projektfläche für Umweltbildungsmaßnahmen dienen.



Streuobstwiese mit Hochstammbäumen

Im Norden des Sportparks sei auf einer entsprechenden Teilfläche die Anlage einer Streuobstwiese mit Hochstammbäumen vorgesehen. Alte Obstsorten würden dabei bevorzugt, sagte Göppel. Außerdem solle in diesem nördlichen Abschnitt, durch einheimische Beerensträucher – wie Gewöhnliche Berberitze, Heckenkirsche, Hundsrose, Kornelkirsche und Schneeball – eine optisch abgerundete Heckenrandgestaltung vorgenommen werden.



Biotopverbund von der Wertach bis in den Hochwald schließen

Im Bereich Riedgraben/Bergwerkstraße will man eine Erweiterung des Biotop-Verbundsystems Kaufbeuren-Pforzen mit einer Querverbindung zwischen Wertach und Riedgraben herstellen. Wie Hubert Göppel dazu erklärte, sei der dort vorhandene Waldsaum nach Süden orientiert und so erfahre dieser Bereich keinerlei Beschattung, weshalb sich bereits im Frühjahr eine äußerst reichhaltige Flora entwickle. Nachdem der siedlungsnahe Abschnitt der Bergwerkstraße bereits artenreich gestaltet ist, könne dadurch ein Biotopverbund von der Wertach bis in den Hochwald geschlossen werden.



Des Weiteren steht mit dem Neubaugebiet „Am Wertachgraben“ ein weiteres wichtiges Projekt an. Hier soll, Göppel zufolge, eine Blühwiese als wertvolle Bienenweide entstehen. Gedacht ist, dieses Vorhaben zusammen mit Kindern anzulegen, fuhr er fort. In einer Infoveranstaltung würde das Ganze den Anwohnern nahegebracht.



Dritter Bürgermeister Andreas Schafnitzel, Sprecher vom Ausschuss für Landwirtschaft und Biodiversität, gab einen Überblick über die geleisteten und noch auszuführenden Arbeiten der einzelnen Arbeitskreise. In Kürze müsse beispielsweise die im Winter ausgefallenen Bepflanzung im „Baugebiet Süd“ nachgeholt werden. Eine Kartierung, Erfassung und Bewertung aller Bäume in der Gemeindeflur sowie eine Bestandsaufnahme alter Obstbäume sei Aufgabe des Obst- und Gartenbauvereins, so Schafnitzel. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurde ein Wegeplan erstellt und eine Bewertung vorgenommen. Eine Begutachtung aller Gräben und Wasserläufe stehe im Herbst an, ebenso habe man die Bestandserfassung von Hecken und Einfassungen als längerfristiges Ziel eingeplant. Mit der Jagdgenossenschaft sollen vorhandene Wildäcker neu angesät werden, erklärte der dritte Bürgermeister. Das Thema „Zukunftswald“ bezeichnete Schafnitzel als ein weiteres wichtiges Projekt, hier arbeite die Gemeinde recht erfolgreich mit der Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren zusammen.



Dank gab es abschließend für die unermüdlichen „Antreiber“ Hubert Göppel und Josef Freuding vom Arbeitskreis „Artenvielfalt, für den Obst- und Gartenbauverein, den Sportverein und alle die sich dafür einsetzen, dass Pforzen zu einem blühenden „Wohlfühlort“ wird. Auch den Bauhof schloss Schafnitzel in diesem Zusammenhang mit ein und nicht zuletzt Pforzens Ersten Bürgermeister Herbert Hofer, mit dem in enger Zusammenarbeit all diese Aktivitäten erst möglich seien.