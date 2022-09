Historische Linden am Burgenstadel

Von: Klaus-Dieter Körber

Trotz anstehender Pflegemaßnahmen stimmte der Gemeinderat einhellig für den Erhalt der beiden Linden. © Körber

Pforzen – Die beiden von Veteranen nach den Kriegsereignissen 1870/71 am Burgenstadel gepflanzten Linden sind in Gefahr. Das sorgte für große Bestürzung im Gemeinderat.

Wie Bürgermeister Herbert Hofer berichtete, sei am 29. August in den frühen Vormittagsstunden ein größerer Ast am unteren Baum ohne große Windeinwirkung abgebrochen. Glücklicherweise sei keine Person zu dieser Zeit in der Nähe gewesen, sodass nichts weiter passiert sei. Jedoch bestehe, so Hofer weiter, für die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht und da das unmittelbar angrenzende Gelände für Freizeitaktivitäten genutzt werde, müsse schnell­stens gehandelt werden.

Und so stellte sich ganz von selbst die Frage: Müssen diese alten, historischen Linden gefällt werden? Ein Baumgutachter habe entsprechenden Handlungsbedarf festgestellt – aber auch den Vorschlag unterbreitet, die Bäume lediglich um 20 Prozent einzukürzen und gefährdete Stellen mit Stahlseilen abzusichern. Der Maschinenring würde diese Pflegemaßnahmen übernehmen. Hofer bezifferte die dafür anfallenden Kosten für beide Bäume auf rund 3.600 Euro. Die Fällung käme auf rund 1.540 Euro, wobei aber ein Stück Pforzener Heimatgeschichte unwiederbringlich dahin wäre.



In der anschließenden Diskussion plädierten die beiden Gemeinderäte Alexander Hutler und Willi Schmid eindringlich dafür, die beiden Linden auf jeden Fall allein schon wegen ihres historischen Hintergrundes zu erhalten. Der Astbruch, der sich jederzeit wiederholen könne, sei ein ernstzunehmender Warnschuss gewesen. So müsse umgehend mit den notwendigen Pflegemaßnahmen begonnen werden. Auch alle übrigen Gemeinderatsmitglieder waren überzeugt davon, die beiden Linden als Wahrzeichen der Gemeinde unter allen Umständen zu erhalten und stimmten einstimmig für deren Erhalt.