Verkehrssituation für Radler auf dem Prüfstand

Von: Klaus-Dieter Körber

Wie kann Pforzen noch fahrradfreundlicher werden? © Arne Dedert/dpa

Pforzen – Zur jüngsten Gemeinderatssitzung hatten sich die Ratsmitglieder mit Charly Höß, dem Koordinator für Verkehr im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen Fachmann eingeladen, der in seinem Vortrag gezielt vorhandene Probleme zur Verkehrssituation von Radfahrern im innerörtlichen Gemeindegebiet ansprach und entsprechende Verbesserungen anzubieten hatte. Dabei ging es auch um die Frage: Was ist zu tun, damit Pforzen eine noch fahrradfreundlichere Gemeinde wird?

Eingangs wies Höß darauf hin, dass er sich intensiv mit der Verkehrssituation von Pforzen beschäftigt und den innerörtlichen Verkehr beobachtet habe. Dabei hätte er im besonderen auf die Möglichkeiten für Verbesserungen der Radfahrer geachtet. Seiner Meinung nach würde das Fahrrad für Besorgungen und den Weg zur Arbeitsstelle viel zu wenig genutzt. Hauptgrund dafür: Viele, die das Rad gern benutzen möchten, trauen sich nicht und seien zu unsicher und ängstlich, um sich per Fahrrad in das Verkehrsgewimmel zu wagen. Es mangle vielerorts an entsprechend gut ausgebauten Fahrradwegen.

Zunächst gab es jedoch ein Lob für den gelungenen Kreuzungsumbau im Ortszentrum sowie für die neu geschaffene Bushaltestelle in der Pforzener Bahnhofstraße, wo allerdings geeignete Fahrradständer statt Anlehnbügel aufgestellt werden sollten.



Kritik gab es vom Experten für die im Gemeindebereich angelegten kombinierten Fuß- und Radwege, die laut Höß „rechtswidrig“ seien. Derartige ausgewiesene und beschilderte Wege müssten aufgrund einer seit drei Jahren bestehenden Verordnung, eine Mindestbreite von 2,50 Metern aufweisen. Diese Kombi-Wege wären aber größtenteils wesentlich schmäler, oftmals sogar unter einem Meter breit. Dies sorge für Unsicherheit und eine Gefährdung sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer. Bei eventuellen Unfällen müsse die Gemeinde für Schäden haften und aufkommen.



Der Fachmann gab den Rat, die Fahrradfahrer auf die Straße zu bringen, wo sie auf einem, am besten mit Piktogrammen gekennzeichneten Fahrradstreifen, wesentlich sicherer unterwegs wären. Diese Fahrradspuren würden Unfälle vermeiden und Fußgängern und Radlern eine gewisse Sicherheit geben. Andererseits dürfen Fahrräder, wie Höß erklärte, bei Engstellen nicht überholt werden und riet der Gemeinde, eine Verordnung hinsichtlich Fahrradstreifen zu erlassen.



Bürgermeister Herbert Hofer erklärte, dass er mit dem Landratsamt wegen der Nutzung und Beschilderung der kombinierten Fuß- und Radwege Kontakt aufnehmen und Unklarheiten abklären werde.