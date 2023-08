Pforzens Umfahrung „Nord 4“ auf der Kippe? Bürgerinitiative reicht Unterschriftenliste ein

Von: Klaus-Dieter Körber

Großes Interesse: Weit mehr als 100 Bürger waren der Einladung zur Infoveranstaltung Ende Juli gefolgt. 130 von ihnen hatten hier bereits gegen die Variante „Nord 4“ unterschrieben. © Gehring

Pforzen – Mit der im Frühsommer vorgestellten Ortsumfahrung „Variante Nord 4“ soll in Pforzen der Verkehr reduziert werden. Bei Betroffenen stieß die Planungsvariante mit ihrem Streckenverlauf zuletzt allerdings auf geballten Widerstand. Die Initiatoren haben nun eine Liste mit 411 Unterschriften im Rathaus eingereicht.

Mitte Juni hatte das Staatliche Bauamt Kempten im Rahmen einer Bürgerversammlung endlich den lang ersehnten Plan zur Umsetzung einer Umgehungsstraße – und damit weniger Durchgangsverkehr in Pforzen – vorgestellt. Als „Jahrhundertprojekt“ wurde an diesem Abend die vorgeschlagene „Variante Nord 4“ bezeichnet und darauf verwiesen, dass diese Streckenführung eine wirksame Verkehrsverlagerung für den Ort bringen würde. Auch Umweltbelastungen, verkehrs- und sicherheitstechnische Kriterien seien dabei geprüft worden, so die Planer.

Jedoch gab es schon bei dieser ersten Vorstellung vermehrt kritische Stimmen. Befürchtet wurden für die Betroffenen mehr Verkehrslärm und Schmutz. Auch auf nicht mehr gut zu machende Eingriffe in die Natur wurde hingewiesen. Quert doch die geplante Trassenführung unter anderem die Wertach und durchschneidet damit einen schutzbedürftigen Auwald.



Daraufhin gründete sich eine Bürgerinitiative, die sich intensiv mit der Variante beschäftigte. In einer Infoveranstaltung – knapp vier Wochen nach Vorstellung der geplanten Umgehungsstraße – wurden unmittelbar Betroffene aus den östlichen und nördlichen Randgebieten Pforzens auf die zu erwartenden Nachteile und Belastungen hingewiesen. So würde diese vorgeschlagene Variante nicht nur ein schützenswertes Stück Natur zerstören, was einen unwiederbringlichen Verlust an Lebensqualität bedeute.

Unterschreiben gegen Pforzens Umgehungspläne: Betroffene Bürger trafen sich Ende Juli und brachten Kritikpunkte an der „Variante Nord 4“ vor. © Körber

Vor allem aber würde diese Route durch die geplante Verkehrsverlagerung mehr Bürger durch Abgase und Feinstaub beeinträchtigen als umgekehrt den bis jetzt Betroffenen im Ortskern eine Entlastung bringen. Halb Pforzen werde durch diesen Streckenverlauf „eingekesselt“, wobei aus Sicht der Betroffenen wirtschaftliche Interessen über das Wohl der Bürger gestellt würden. Weit mehr als 100 Interessierte waren zu der Veranstaltung kurz vor den Sommerferien gekommen.



Übrigens legen die Initiatoren der Widerstands großen Wert darauf, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Umgehung für Pforzen sind. Wichtig sei aber, dass diese vernünftig geplant werde und nicht nur unter Betrachtung der finanziell günstigsten Lösung umgesetzt werden dürfe.

411 Unterschriften

Eine am Infoabend gestartete Unterschriftensammlung, mit der man die Nordumfahrung verhindern und nach einer besseren Lösung suchen will, erwies sich nun als recht erfolgreich. Mittlerweile kamen insgesamt 411 Unterschriften zusammen – wobei, wie die Initiatoren in diesem Zusammenhang noch ergänzend erklären, in den betroffenen Haushalten 169 Kinder leben. Die Unterschriften wurden mittlerweile an Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer und den Gemeinderat zugestellt. Mitte September – nach der Sommerpause also – hat das Gremium dann die Aufgabe, sich für oder gegen die vom Staatlichen Bauamt Kempten vorgeschlagene Trassenführung zu entscheiden.