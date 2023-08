Plakatierstart in Kaufbeuren: Parteien werben um Gunst der Wähler

Von: Mahi Kola

Ringen um die besten Plätze: Die Freien Wähler (li.) wollen mit großen Werbebannern für Aufmerksamkeit sorgen. An der Spittelmühlkreuzung anzutreffen war auch die Kaufbeurer CSU-Ortsvorsitzende Julia von Stillfried (re.), die zum Plakatierstart mit anpackte. © Kola

Kaufbeuren – Politikerinnen und Politikern, die einem auf Plakaten entgegenlächeln, prägen seit dem letzten Wochenende auch in Kaufbeuren wieder das Stadtbild. Um 14 Uhr fiel am vergangenen Samstag der offizielle Startschuss fürs Plakatieren. Viele Parteien nutzten die Möglichkeit, um ihre Kandidaten in ein attraktives Licht zu rücken und die Menschen zu animieren, bei der Land- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober ihre Stimme für sie abzugeben.

Das Ringen um die besten Plätze für die Plakate ist groß, so auch an prominenten Stellen wie der Spittelmühlkreuzung. Schließlich wollen die Parteien ihre Kandidaten und politischen Statements möglichst effektiv in Szene setzen. Die Freien Wähler setzen dabei zum Beispiel auf große Banner, die die Menschen erreichen und im besten Fall zum Urnengang bewegen sollen, so Eva Folter von den Freien Wählern Kaufbeuren, die beim Plakatieren mit anpackt. Im Vorfeld der letzten Wahl habe ein Sturm dafür gesorgt, dass die Plakate nachgesichert werden mussten. Mit Vandalismus habe man hingegen weniger zu kämpfen – davon seien eher jene Parteien betroffen, „die ganz weit oben hängen“, schmunzelt Folter.



Wenn alle Wahljahre wieder auf Plakaten und Bannern um die Gunst der Wähler geworben wird, sorgt das mitunter auch für Unmut, denn nicht alle Bürger freuen sich über großflächige Wahlbanner, die das Stadtbild verzieren und in regelmäßigen Abständen grüßen. Manch einer macht sich einen Spaß daraus, Plakate mutwillig zu beschmieren oder zu zerstören – für die ehrenamtlichen Helfer, die diese mit viel Mühe aufhängen, ist das oft frustrierend.



Julia von Stillfried (CSU Kaufbeuren), die am Samstagnachmittag pünktlich zum Plakatierstart als eine von 25 Helfern im Stadtgebiet unterwegs war, steht Fällen von Vandalismus gelassen gegenüber. Ihre Partei lasse sich davon nicht entmutigen: „Wir gehen das ab und tauschen gegebenenfalls aus“, so von Stillfried. Mit 600 Plakaten will die CSU vor Ort die Aufmerksamkeit der Bürger auf sich ziehen. „Jetzt geht´s in die heiße Phase“, weiß die Ortsvorsitzende um die Plakate als wirkungsvolles Werbemittel. „Die Menschen kommen da einfach nicht drum herum und müssen sich quasi damit auseinandersetzen.“

