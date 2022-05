Planungen für das Wohnviertel Blasius-Blick laufen auf Hochtouren

Vertragsunterzeichnung im Kaufbeurer Rathaus: Referatsleiterin Caroline Moser (v. li.), Oberbürgermeister Stefan Bosse, Jörg Werner Haug, Verantwortlicher bei VWEW für das Projekt Blasius-Blick und Stefan Fritz, Geschäftsführer VWEW GmbH. © Oliver Meyl

Kaufbeuren – Das aktuell noch unbebaute Wohnviertel Blasius-Blick ist bereits seit Beginn ein Meilensteinvorhaben des Rahmenplans Innenstadt. Anfang Februar wurden von einer Fachjury im Rahmen eines Architektenwettbewerbs die eingereichten Modelle analysiert und bewertet. Schließlich wurde der erste Preis an Benkert Schäfer Architekten mit GLT Triebswetter Landschaftsarchitekten vergeben. Am gestrigen Dienstag wurde es ernst mit dem Bauprojekt, als im Kaufbeurer Rathaus die Auftaktbesprechung mit allen Architekten und Fachplanern stattfand und der dazugehörige Vertrag von Oberbürgermeister Stefan Bosse und Jörg Werner Haug, Verantwortlicher bei VWEW für das Projekt Blasius-Blick unterzeichnet wurde. Darüber informierte nun die Stadt Kaufbeuren.

Nach einem Verhandlungsverfahren hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Auftragsvergabe für die Objektplanung – Leistungsphase eins bis vier und Teilleistungen der Leistungsphase fünf an das Büro Benkert und Schäfer Architekten aus München vergeben. Der Auftrag für die Freianlagenplanung erhielt das Büro GLT Triebswetter aus Kassel.

Damit wurde der Entwurf des 1. Preisträgers beauftragt: Es entsteht ein autofreies Quartier mit 98 Wohneinheiten in einem Mix von Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Gebäudetypologie ermöglicht wechselseitig angeordnete fließende Freiräume, die den Blick auf Stadtmauer freigeben. Die vielen neuen Wohnungen im unmittelbaren Stadtkern werden die Innenstadt weiter beleben.

In der Stadtratssitzung vor einigen Tagen wurden außerdem folgende Planungsleistungen vergeben: Objektplanung Leistungsphasen fünf bis neun, Tragwerksplanung, HLS-Planung und die Elektroplanung. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Wärme- und Energieversorgung in Kooperation durch die VWEW erfolgen soll. Es soll eine gleichermaßen ökologisch hochwertige wie wirtschaftlich tragfähige Wärme- und Mietstromversorgung sichergestellt werden. Die Energieanlagen sollen von der VWEW auf eigene Kosten errichtet und betrieben und die in diesen Anlagen erzeugte Energie an die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers geliefert werden. Mit Blick auf das Projekt betont Stefan Fritz, Geschäftsführer von VWEW: „Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Stadt Kaufbeuren der VWEW entgegenbringt. Mit der Planung und Umsetzung einer ökologisch ausgerichteten und bezahlbaren Energieversorgung wollen wir dazu beitragen, attraktiven Wohnraum in Kaufbeuren zu schaffen.“

OB Bosse zeigt sich hocherfreut über den laufenden Fortschritt der Planungen: „Die Realisierung des ersten Preisträgers bedeutet für die Stadt Kaufbeuren einen riesigen Zugewinn. Auf einmal werden 98 Wohneinheiten in unmittelbarer Nähe der Altstadt geschaffen. Aufgrund der verschiedenen Wohnungsgrößen dürfen sich alle Bürgerinnen und Bürger individuell angesprochen fühlen. Im wichtigen Bereich der Energie- und Wärmeversorgung haben wir gleichzeitig mit der VWEW einen zuverlässigen und zukunftsträchtigen Partner gewonnen. Für die Zukunft des Projekts sind wir damit ausgezeichnet aufgestellt.“

Allerdings gab es im Vorfeld Kritik an der Entscheidung der Stadt. Der Heimatverein Kaufbeuren e.V. sei vor allem wegen des Umstands, dass der Entwurf der Kaufbeurer Architekten Stadtmüller.Burkhardt.Graf keine Würdigung erfahren habe, verwundert gewesen. Dem Verein fehle der perspektivische Blick auf das Projekt. Gerade bei sehr schwierigen und bedeutsamen Projekten führt die Stadt Kaufbeuren Planungswettbewerbe durch, „um sehr gute Entwürfe zu finden, aber auch breite öffentliche Akzeptanz zu schaffen“, antwortete der Rathauschef damals.

Gestern, 24. Mai, fand die Auftaktbesprechung mit allen Architekten und Fachplanern statt, die das neue Wohnviertel Blasius-Blick mitgestalten werden. Dabei erfolgte ein reger Austausch, um das bauliche Großprojekt möglichst rasch auf den Weg zu bringen.

kb