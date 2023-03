Im Rathaus Rieden eine Bleibe gefunden

Von: Angelika Hirschberg

MdL Bernhard Pohl (2. v. li.) erfuhr von den Sorgen und Nöten einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Rieden. © Abgeordnetenbüro

Rieden - Der Besuch des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) kürzlich im Rathaus in Rieden hat einen guten Grund. Dort ist seit Fasching eine neunköpfige Familie aus der Ukraine untergebracht.

Bürgermeisterin Inge Weiß hat wieder einmal aus der Not eine Tugend gemacht: Die Riedener Bürgermeisterin - bekannt für innovative Lösungen- bekam am Wochenende vor dem Rosenmontag die Mitteilung, dass sie schon wenige Tage später mit der Zuweisung einer Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine rechnen müsse. Eine Wohnung war auf die Schnelle aber nicht zu finden, also baute die Bürgermeisterin kurzerhand Räume in ihrem Rathaus, die ansonsten multifunktional genutzt wurden, zu einer Wohnung aus.

Die Familie, so berichtet sie, sei erschöpft und entkräftet gewesen. Neun Personen, darunter zwei Erwachsene und sieben Kinder, sei nach sechs langen Tagen ohne Sprachkenntnisse direkt aus dem vom russischen Angriffskrieg erschütterten Land in Rieden angekommen..

Eine sichere Bleibe

Als Inge Weiß ihrem Gast Bernhard Pohl die Familie vorstellte, zeigte es sich, wie gut den Menschen der Aufenthalt in einer sicheren Bleibe getan habe. Obwohl sie mit den Gedanken immer noch daheim bei Bekannten und den Familienmitgliedern seien, die in der Ukraine geblieben waren, blicken sie dankbar auf das, was ihnen hier widerfährt. Die Kinder seien das erste Mal in der Schule gewesen, sie könnten auf dem angrenzenden Sportplatz auch Fußball spielen. Beim Landratsamt haben sie Geld bekommen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, sie haben es sich wohnlich eingerichtet und schlafen in Betten, die die Bürgermeisterin mit ihrem Mann zuvor zusammengeschraubt hat.

Bürgermeisterin Weiß gibt zu, dass sie am Anfang das Gefühl hatte, mit den Problemen alleingelassen zu werden. Sprachbarrieren, Termine bei verschiedenen Behörden und auch die Suche nach einem Kinderarzt gestalteten sich mehr als schwierig. Eigentlich sei sie ja Bürgermeisterin, sie komme sich aktuell aber eher wie eine Streetworkerin mit einer Vielzahl von neuen Aufgaben vor. Normalerweise, so meint Sie, müsste man dieser Familie einen gesetzlichen Betreuer durch das Gericht zuweisen. Sie könnten sich selbst nicht helfen.

Lob für außergewöhnliches Engagement

Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl lobte daher die Bürgermeisterin für ihr außergewöhnliches Engagement: „Es steht ganz sicher nicht in der Stellenbeschreibung einer Bürgermeisterin, sich rund um die Uhr um eine Flüchtlingsfamilie zu kümmern. Ich finde es bewundernswert, wie sich Frau Weiß dieser humanitären Aufgabe stellt und sie hervorragend bewältigt!“

Inge Weiß wünscht sich indes einen direkten Ansprechpartner, der sich um die Alltagsprobleme der Ankommenden kümmern kann sowie einen Austausch mit den Kollegen in den anderen Rathäusern. Beides ist für den Landtagsabgeordneten nachvollziehbar. Er stellte in Aussicht, in den Osterferien eine Besprechungsrunde mit allen Ostallgäuern anzubieten. Diese Form des Austauschs bietet der Abgeordnete regelmäßig an. Sie wird auch von den Bürgermeistern im Ostallgäu gut wahrgenommen.

Auch den Wunsch nach einem direkten Ansprechpartner für Flüchtlingsfragen findet Pohl nachvollziehbar. Er werde sich innerhalb der Regierungskoalition dafür einsetzen, dass hier finanzielle Mittel bereitgestellt würden, um landkreisweit ein bestimmtes Budget zur Verfügung zu stellen. „Ich habe diese Forderung auch mit den Landräten der Freien Wähler in Bayern besprochen. Allen voran Tanja Schweiger möchte dies umgesetzt wissen. Herausforderungen kann man nur meistern, wenn alle politischen Ebenen, also Bund, Land und Kommune gut zusammenspielen“, erläutert Bernhard Pohl.

Keine neue Asylbewerberunterkunft in Rieden

Die Riedener Bürgermeisterin merkte außerdem kritisch an, dass sie von der Zuweisung der Flüchtlingsfamilie doch einigermaßen überrascht wurde. „Wir haben in Rieden mit der Flüchtlingsunterkunft, dem späteren Regierungswohnheim, nicht die besten Erfahrungen gemacht. Von 1980 bis 2018 haben wir im nördlichen Ostallgäu die Hauptlast getragen und speziell in den letzten Jahren sehr unschöne Dinge erlebt. Ich habe deshalb gedacht, dass wir nicht erneut mit dieser Aufgabe konfrontiert werden“, bilanziert Weiß. Bernhard Pohl erinnert daran, wie schwierig es gewesen sei, die Schließung der Asylbewerberunterkunft zu erreichen. „Die Menschen in der Gemeinde Rieden haben in der Vergangenheit vorbildliches geleistet, aber auch überproportional unter der Einrichtung zu leiden gehabt. Das muss jetzt berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass in Rieden erneut eine dauerhafte Einrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen entsteht. Dafür müssen wir uns gemeinsam mit aller Kraft einsetzen“, resümierte Bernhard Pohl.