Polizei an der Marktoberdorfer Mittelschule: 14-Jähriger experimentiert mit Pfefferspray

Mit einem Pfefferspray hat am Dienstag ein 14-Jähriger einen Polizeieinsatz in Marktoberdorf ausgelöst. © Zoonar/MZV-Archiv

Marktoberdorf - Wie funktioniert eigentlich ein Pfefferspray und was löst es aus? Das wollte laut Polizeiangaben ein 14-jähriger Schüler der Marktoberdorfer Mittelschule herausfinden. Ausgelöst hat er damit am gestrigen Dienstagvormittag einen Einsatz für Polizei und Rettungskräfte, denn fünf Schüler klagten über Beschwerden.

Mit einem Tierabwehrspray sprühte der junge Mann in einem Klassenzimmer in die Luft - „um einmal auszuprobieren, wie sich so ein Pfefferspray-Nebel auswirkt“, schildert ein Sprecher der Polizei. Bei fünf Schülern im Klassenzimmer löste das Spray Augen- und Atemwegsreizungen aus, weshalb die Schulleitung der Mittelschule vorsorglich über die Integrierte Leitstelle den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte.

Das Aufgebot konnte sich sehen lassen: Die Rettungskräfte rückten mit einer Notärztin, zwei Rettungswagen, einem Krankentransportfahrzeug und einem Einsatzleiter an. Zudem erschienen zwei Polizeistreifen an der Schule.

Nach erster Untersuchung der betroffenen Personen konnten bis auf zwei wieder alle entlassen werden. Nur eine Schülerin wurde ins Krankenhaus Kaufbeuren zur eingehenden Untersuchung mitgenommen. Ein weiterer Schüler wurde aufgrund des Schrecks in die Obhut eines Elternteils entlassen. Für den Rest der Schüler ging der Unterricht, nachdem kräftig gelüftet wurde, weiter.

Für den den 14-Jährigen hat die Aktion ein Nachspiel: Er wird sich laut Polizei wegen des Tatvorwurfs der Gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.