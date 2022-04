Ein unfallreicher Tag

Teilen

Symbolbild © Friso Gentsch/dpa

Landkreis – Eine Kranstütze, ein Traktor mit Anbaugerät, Unachtsamkeit und ein Motorradfahrer riefen am gestrigen Donnerstag die Beamten der Polizeiinspektionen Kaufbeuren, Marktoberdorf und Buchloe auf den Plan. Bei den Unfällen gab es mehrere Leichtverletzte und bis zu 10.000 Euro Sachschaden.

Gegen 16 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Helmishofen zu einem Streifzusammenstoß. Einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin kam zwischen Aufkirch und Frankenhofen ein grüner Traktor entgegen. Am Traktor war laut Polizei ein grünes Gerät, vermutlich ein Pflug, angebaut. Das Anbaugerät streife den vorbeifahrenden Wagen und verursache einen Schaden von etwa 1.250 Euro.

Wer war der Traktorfahrer?

Der Traktorfahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Die Polizei fand am Unfallort ein blaues Metallteil vom Anbaugerät und stellte es sicher. Hinweise zum Täter oder Tatfahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241/96 900, oder per E-Mail an pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de.

In den Gegenverkehr geraten

Gestern Vormittag geriet eine 44-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Bernbach und Biessenhofen auf die Gegenfahrbahn. Wegen Unachtsamkeit, so die Polizei.

Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen zusammen. Der Mann und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Kranstütze eines Lkw ragt in den Gegenverkehr

Am Nachmittag fuhr ein Lkw von Thalhofen nach Stöttwang. In Stöttwang löste sich eine Kranstütze des Lkws und ragte dann in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte mit seinem Pkw noch nach rechts ausweichen und abbremsen.

Einer 43-jährigeAutofahrerin, die dahinter fuhr, war es nicht mehr möglich rechtzeitig zu reagieren. Wie die Polizei berichtet fuhr sie auf den nun vor ihr stehenden Pkw auf. Hierbei verletzte sich die 43-Jährige leicht. Der Sachschaden an den beiden Pkws beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Unfall mit Motorradfahrer

Am späten Donnerstagnachmittag fuhr eine Pkw-Kolonne die Kaufbeurer Straße in Germaringen entlang. Ein 59-jähriger Motorradfahrer scherte aus der Fahrzeugschlange aus, um diese zu überholen. Gleichzeitig bog ein 34-Jähriger der Polizei zufolge mit seinem Pkw aus dem vorderen Bereich der Kolonne nach links ab.

Dabei kam es dann zum Zusammenstoß des Motorradfahrers mit dem abbiegenden Wagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

kb