Gefährliche Körperverletzung: Nachtschwärmer prügeln sich

Im Fall der Schlägerei am Kaufbeurer Bahnhof ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Kaufbeuren – In der Nacht vorn Samstag auf Sonntag kam es gegen 0.20 Uhr am Bahnhof Kaufbeuren an Gleis 1 gegen 0.20 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Etwa sechs bislang unbekannte Täter schlugen und traten dort auf zwei Männer ein und verletzten dabei einen der beiden Männer. Zwischen den beiden Parteien war es bereits zuvor im Zug von München nach Kempten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Nach der Tat flüchteten die unbekannten Täter zu Fuß in Richtung Kaufbeurer Innenstadt. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren erbittet sachdienliche Hinweise unter 08341/933-0.